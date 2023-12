Italia Viva diventa minoranza della maggioranza al Comune di Taranto

Nella riunione tenutasi ieri sera a Bari fra i vertici regionali del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Movimento politico CON, è stata raggiunta un’intesa per formare un gruppo interpartitico in seno al consiglio comunale di Taranto composto da 12 consiglieri a cui andranno ad aggiungersi il consigliere dei Verdi Antonio Lenti ed il consigliere indipendente Gianni Liviano, raggiungendo così un’ampia coalizione che potrà contare su ben 14 voti, che potrà facilmente contrastare e limitare l’indipendenza arrogante del sindaco Rinaldo Melucci e del suo alleato Massimiliano Stellato, che ha cambiato più partiti e movimenti nella sua attività politica che calzini, dimostrandosi pioliticamente parlando un “voltagabbana” opportunista.

l’imbarazzante manifestazione con Stellato e qualche decina di “scappati di casa” quando volevano imitare i “gilet gialli” “della protesta parigina

Esponente di Puglia Popolare il movimento dell’ex sottosegretario Massimo Cassano che ha abbandonato Michele Emiliano convertendosi in prima battuta al suo acerrimo nemico Carlo Calenda, Stellato organizzò una imbarazzante manifestazione dei gilet gialli a Taranto. Quella di Stellato è una delle figure più controverse tra gli uomini che Italia Viva ha “imbarcato” un’intesa che ha mandato in subbuglio la base di Italia Viva in Puglia i cui vertici si sono dimessi alle porte dell’ultimo recente congresso regionale.

Renzi e Melucci Renzi e Stellato