Ancora piogge al Centro-Nord, nel weekend migliora

Una vasta area depressionaria dall’Europa settentrionale si approfondirà sulla Penisola Iberica, determinando il richiamo di aria più stabile e mite verso l’Italia. Fine settimana caratterizzato ancora da residua instabilità sulle regioni del Centro-Nord, con tanto sole domenica e ancora maltempo insistente sulle regioni di Nord-ovest. I valori termici si attesteranno al di sopra delle medie del periodo di qualche grado. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano una fase di maltempo a ridosso del primo Maggio, dovuta a una flebile circolazione instabile di matrice atlantica.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge sparse al Nord-Ovest, neve oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, quota neve in rialzo oltre i 1600-1800 metri. In serata e nottata ancora maltempo al Nord-Ovest, asciutto altrove con molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino al mattino locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi nelle zone interne e asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con anche ampie schiarite.