Garante Privacy multa TIM per violazioni telemarketing

L’Autorità Garante ha quindi ritenuto insufficienti le giustificazioni della società telefonica: l’adesione a un codice d– ha ribadito il Garante – non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni e 516 mila euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto i controlli del Garante è finito l’operato di alcuni call-center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.

Il procedimento trae origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM (oltre 7.000 nell’anno 2025) mediante numerazioni non censite al Roc, il Registro degli operatori di comunicazione, o alterate (attraverso lo “spoofing”), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Gli accertamenti istruttori e le attività ispettive hanno consentito al Garante della Privacy di mettere in luce lo schema illecito con cui le agenzie operavano: ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al Rpo da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante (spoofing), propongono l’attivazione di offerte o servizi TIM; invio ai clienti interessati, tramite Sms, di un link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita TIM, contenente un modulo che l’utente è invitato a compilare per formulare un’autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta “Lead”); successivo ricontatto dell’interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del call center, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al Roc, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare.

un esempio di come TIM prendeva in giro gli utenti