Guerra legale fra Del Vecchio jr. e la Soldati querelata insieme all’avvocata Bernardini de Pace

I due ex hanno in corso una battaglia legale sull'affidamento della figlia. L'udienza è attesa per il 10 agosto

Gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia che assistono Leonardo Maria Del Vecchio hanno querelato l’ex compagna dell’imprenditore, Sara Soldati, attualmente ricoverata all’ Ospedale San Raffaele e la sua avvocata Annamaria Bernardini de Pace, per falso, diffamazione e calunnia . Del Vecchio jr. e la Soldati hanno in corso una battaglia legale sull’affidamento della figlia. Il Tribunale civile aveva stabilito, su istanza dell’avvocata Bernardini de Pace e del suo collega Luca Procaccini, che la Soldati avesse il diritto di stare con la figlia. La decisione della giudice è arrivata lo scorso 27 luglio che “da 20 giorni non vede la figlia” aveva affermato l’ avv. Bernardini de Pace ad un’agenzia di stampa.

Leonardo Maria Del Vecchio, 31 anni, imprenditore ed erede dell’impero Luxottica (figlio del fondatore Leonardo Del Vecchio, scomparso nel 2022), e la sua ex compagna Sara Soldati, 26 anni, influencer hanno avuto una figlia, Bianca, nata a luglio 2025.

I fatti del 28 luglio

Il 28 luglio Leonardo Del Vecchio aveva accompagnato la figlia di un anno dalla madre . Il Tribunale civile di Milano aveva disposto la ‘consegna’ della bambina da parte dell’imprenditore alla Soldati in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 10 agosto per l’affidamento. Nel frattempo, la difesa di Del Vecchio aveva annunciato il deposito di un ulteriore supplemento di querela nei confronti dell’ex compagna e della sua legale, e ha contestato l’attendibilità di alcune dichiarazioni raccolte durante la vicenda, sostenendo che sarebbero state ottenute approfittando dello stato di fragilità emotiva di una terza persona coinvolta.

Sara Soldati è stata ricoverata d’urgenza: si tratta del terzo ricovero in pochi giorni per la donna. Il primo risale al 22 luglio, mentre si trovava a Montecarlo. A questo è seguito una seconda ammissione in Sardegna, lo scorso 28 luglio, la stessa sera in cui le è stata riconsegnata la figlia. A quanto si apprende è ricoverata nell’area solventi: massimo riserbo sulle ragioni del ricovero.

Leonardo Maria Del Vecchio arriva all’Ospedale San Raffaele con un mazzo di fiori

La piccola bimba si trova adesso con la madre all’ospedale, “ma questo non è il posto per i bambini”, ha detto lo stesso Leonardo Del Vecchio, che ha lasciato l’ospedale dopo una visita di circa mezz’ora : “Sono contento che Sara stia bene e di aver visto Bianca. Sono meno contento di averla vista in un ospedale”, aggiungendo ai cronisti “sono venuto innanzitutto per vedere come stava mia figlia, posto che sono giorni che non so dove è . Ha viaggiato senza che io sapessi ed è una sera che alloggia in una camera d’ospedale. Sara è stata ricoverata non so per cosa”. Le due “hanno una casa. È stata affidata alla mamma e non capisco perché deve far stare una bambina due giorni in una camera d’ospedale. Ho provato a chiederle di poterla portare a casa, anche con la nonna, come preferiva lei”, ha concluso Del Vecchio.

Bernardini de Pace: “Accordo tra Del Vecchio e Soldati c’era ma ha prevalso la voglia di ‘vincere'”

“Oggi Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto visita all’ex compagna Sara Soldati ricoverata da ieri al San Raffaele. Soldati, alla richiesta del padre di sua figlia di portare la piccola Bianca a casa sua, ha replicato che non era il caso, ma che poteva andare a trovare la bimba nella casa di via Gabba dove sarebbe stata con la nonna materna. Mentre erano in ospedale lui era d’accordo. Poi è uscito e, probabilmente consigliato da qualcuno, ha cambiato idea. Ma l’accordo c’era, un accordo verbale tra le parti. E a riprova di questo c’è l’e-mail inviata alle 15.12 dall’avvocato Eramo ai legali di Del Vecchio in cui glielo comunica”. questa la dichiarazione all’Adnkronos dal legale Annamaria Bernardini de Pace, avvocato della donna ricoverata da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, risponde alle accuse dei legali dell’imprenditore-editore riguardo agli ultimi sviluppi della controversia per l’affidamento della bambina.

“Del Vecchio ha rinunciato ad andare dalla figlia insistendo sul fatto che voleva portare la bambina a casa sua. Ma esiste una pronuncia del giudice che non si deve ignorare . C’è un provvedimento di collocamento esclusivo della bambina dalla madre fino al 10 agosto che consente al padre – sostiene l’avvocato Bernardini – di sentirla solo per pochi minuti al giorno in videochiamata. Vidochiamata che lui fino ad oggi non ha mai fatto. Oggi avrebbe potuto passare alcune ore con la figlia invece di videochiamarla ma ha rinunciato, perché ha prevalso l’idea che deve ‘vincere’. Ma si tratta della vita di una bambina , non c’è un avvocato che deve vincere ma un figlio”.

In relazione alla querela evocata da parte dei legali di Del Vecchio, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, “quando verificherò che è vero che mi hanno denunciato – afferma Bernardini de Pace – risponderò con la difesa dell’avvocato Davide Steccanella che è uno dei migliori avvocati che esistono in Italia. Comunque non mi risulta che mi abbiano denunciato, gli avvocati dovrebbero combattere ad armi pari e non cercando di abbattere gli avversari con le querele, comportamento che trovo imbarazzante”.

L’avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha subito provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale in passato, tra cui uno stop di tre mesi nel 2009 confermato con la sentenza n. 17357 del 24 luglio 2009 della Suprema Corte di Cassazione per questioni legate a compensi e parcelle giudicate troppo alte, e un precedente provvedimento disciplinare nel 2000.



gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia

La nota degli avvocati di Del Vecchio

“Le dichiarazioni, rese dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace all’Adnkronos confermano, ancora una volta, la scelta di trasformare una delicata vicenda riguardante una bambina in un racconto mediatico costruito su ricostruzioni suggestive ma false” affermano gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello difensori di Del Vecchio jr, . “Non è vero che Leonardo Maria Del Vecchio abbia cambiato idea dopo essere uscito dall’ospedale o che abbia rinunciato a stare con la figlia per una presunta volontà di ‘vincere’. È accaduto esattamente il contrario“. Vicenda in cui “si registrano soltanto falsità e insulti, a getto continuo” al “solo scopo di estorcere importi maggiori”, affermano in una dichiarazione i difensori dell’erede Luxottica.

“Fin dal primo momento il padre si è reso disponibile a prendere con sé Bianca per il tempo strettamente necessario alle dimissioni della madre, soluzione che rispondeva al più elementare buon senso ed è stata suggerita anche dal curatore speciale della minore, unica figura realmente super partes chiamata a perseguire esclusivamente l’interesse della bambina – continuano – Solo successivamente è stata prospettata una diversa soluzione, fondata sulla permanenza della minore con la nonna materna che peraltro non vedeva la bambina da oltre tre mesi. Soluzione che non era stata concordata e che non può essere imposta unilateralmente. È quindi del tutto falso sostenere che esistesse un accordo poi disatteso dal padre“.

“Anche su questo aspetto si è preferito alimentare una narrazione emotiva anziché adottare la soluzione più semplice e naturale. Destano infine particolare stupore le affermazioni secondo cui il padre avrebbe potuto limitarsi a vedere la figlia nella casa di via Fratelli Gabba – continuano gli avvocati Missaglia ed Aiello -. La realtà è che, mentre si diffondevano queste dichiarazioni agli organi di stampa, Del Vecchio non sapeva neppure dove la bambina si trovasse realmente. Circostanza già rappresentata ai difensori della controparte e rimasta priva di qualsiasi chiarimento”.

“Ancora una volta si preferisce affidare ai comunicati stampa ciò che dovrebbe essere affrontato nelle sedi proprie – continuano i difensori del Del Vecchio jr. – Quanto alle continue allusioni alle querele, agli avvocati e alle strategie difensive, non saranno certamente le conferenze stampa o le interviste a sostituire il vaglio delle autorità competenti. Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: rappresentare i fatti documentati, tutelare il diritto di un padre a esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale e difendere, nelle sedi competenti, il superiore interesse di Bianca – concludono i legali – Il resto appartiene al teatro mediatico della difesa Soldati“.

“Sorprende, inoltre, che si invochi oggi un provvedimento giudiziario come se impedisse al padre di accudire personalmente la figlia quando la madre è ricoverata. Quel provvedimento disciplina il collocamento ordinario della minore, non certo l’ipotesi eccezionale in cui uno dei genitori sia impossibilitato ad assisterla. In tale situazione il naturale riferimento è l’altro genitore, non figure vicarianti – sottolineano gli avvocati Missaglia ed Aiello– Ancora più grave è la ricostruzione relativa alla permanenza della bambina in ospedale. Nessuno ha mai contestato la qualità della stanza o del lettino. Il punto è un altro: una bambina collocata presso la madre per trascorrere un periodo di vacanza non dovrebbe essere costretta a permanere in ambiente ospedaliero quando il padre è già presente nella stessa città ed è perfettamente in grado di occuparsi di lei”.



Gli avvocati di Leonardo Maria Del Vecchio smentiscono le voci di un accordo per consentire la permanenza della figlia avuta con l’ex compagna Sara Soldati, nell’appartamento di Milano, affidata alla sola nonna materna. “Non risponde al vero – si leggenella nota firmata dai legali – che avremmo trovato un accordo nell’interesse di Bianca e del dott. Del Vecchio, specie per per consentire la permanenza della bimba di un anno nell’appartamento di Milano affidata alla sola nonna materna. Come non esiste e non è mai esistito alcun accordo che consentisse alla madre di far pernottare la bambina su un trasportino leggero all’interno di una stanza di ospedale. Al contrario nessuna informazione preventiva è stata mai trasmessa, e dopo l’ennesima menzogna veicolata per corrispondenza, i legali della Soldati hanno cambiato versione, senza alcun pudore per le falsità fino a quel momento veicolate”. La modella e influencer si trova, al momento, ricoverata all’ospedale San Raffaele.

Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

“La collega Bernardini continua a diffondere sui media menzogne, illudendosi che si trasformino per magia in verità. – aggiungono i legali – Ha scritto in una corrispondenza formale, anche al curatore nominato dal Tribunale, che la bimba si trovava al sicuro ed accudita in un appartamento a Milano mentre al contrario era su un trasportino dalla notte precedente in una stanza di ospedale. Per altri contenuti gravemente calunniosi e diffamatori, la Soldati e i suoi difensori risponderanno nelle sedi opportune. Per aver consentito che la figlia del dott. Del Vecchio trascorresse la notte in un nosocomio, e per aver consentito che viaggiasse nel pomeriggio di ieri senza documenti da Olbia a Milano, risponderanno alla autorità preposte. Non vi è alcun intento di comunicare serenamente e civilmente, si registrano soltanto falsità e insulti, a getto continuo, tutto al solo scopo di estorcere importi maggiori, nulla altro, è evidente che l’interesse della minore non era quello di dormire con uno sconosciuto in Sardegna, o pernottare su un passaggio in una stanza di ospedale”, ribattono gli avvocati Aiello e Missaglia.

“Da settimane assistiamo a una rappresentazione costruita dalla difesa della signora Soldati per i giornali e per i social. Una rappresentazione che, puntualmente, viene smentita dalla realtà dei fatti. È successo ancora oggi” affermano i suoi legali in una nota nella quale sottolineano che “questa vicenda non è una serie televisiva e non può essere trasformata nel tentativo di replicare, attraverso i mezzi di informazione, dinamiche mediatiche già viste in passato”. “Prima è stato comunicato che Bianca si trovava già ‘a casa’. Non era vero – sottolineano Missaglia e Aiello – La bambina era ancora in ospedale, dove aveva trascorso la notte in un reparto destinato agli adulti. Il padre è arrivato a Milano senza sapere dove fosse la bambina comunque pronto a prendersene cura, come peraltro suggerito dal curatore speciale. Infine si è parlato di un accordo tra le parti. Anche questo inesistente”.

“Quando una ricostruzione viene sistematicamente smentita dai fatti, il problema non è più la singola inesattezza, ma l’affidabilità complessiva della narrazione. Ancora più grave è un altro aspetto – proseguono i legali – Si è scelto di alimentare il conflitto non soltanto attraverso dichiarazioni pubbliche sempre più lontane dalla realtà processuale, ma anche delegittimando sistematicamente i difensori della controparte, dipingendoli come terroristi o come soggetti animati da finalità estranee alla tutela della bambina. È una modalità di esercizio della professione che, oltre a non appartenere alla nostra cultura giuridica, assume evidenti profili di rilevanza deontologica”.