Agosto comincia con caldo estremo da record nel weekend

Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23. Mercalli: "Temperature roventi per 10 giorni"

Temperature roventi oltre la media, caldo record e notti tropicali : l’Italia è entrata ormai nella quarta ondata di calore ed è destinata a rimanerci. Il mese di agosto si apre con una calura di matrice africana che non allenterà la morsa per diversi giorni. Il caldo insisterà per almeno tutta la prossima settimana, più o meno fino 10 agosto, ed è ancora presto per sapere come evolverà la situazione oltre il secondo fine settimana di agosto, certo è che finora le temperature di giugno e luglio hanno superato il record: sono i mesi più caldi mai registrati.

Weekend di fuoco, raffica di bollini rossi

Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute prevede un fine settimana da record: su 27 città monitorate, 19 bollini rossi oggi, sabato 1 agosto, e ben 23 domani domenica 2 agosto. Oggi saranno in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Codice arancione in 6 capoluoghi (Ancona, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste), giallo in 2 (Messina e Reggio Calabria).

Domenica 2 agosto l’allerta sarà massima praticamente in tutta la Penisola: il livello 3, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale, è atteso a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Ancona, Bari e Messina – comunque bollino arancione (livello 2, con pericoli per i fragili) – e Reggio Calabria, bollino giallo (livello 1, di pre-allerta).