La Marina militare italiana abborda al largo di Pantelleria nave della “flotta ombra” russa

Lo fa reso noto il Ministero della Difesa. La nave Thaon di Revel della nostra marina Militare ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni Ue.

Una nave della ”flotta ombra” russa per il commercio di petrolio sottoposta a sanzioni è stata intercettata questa mattina al largo di Pantelleria dalla nave “Thaon di Revel “della Marina Militare italiana, ammiraglia dell’operazione “EUNAVFOR MED IRINI”, missione dell’Unione Europea nel Mare Mediterraneo. Il controllo è stato eseguito per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. La petroliera, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, e diretta a Istanbul,

L’operazione in acque internazionali è diretta a verificare la nazionalità dell’imbarcazione “Toa Payoh” che naviga dichiarando bandiera del Camerun. Il comandante della petroliera, inizialmente, non ha fornito la collaborazione richiesta e una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero della Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti. L’attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza. Sono ora in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo.