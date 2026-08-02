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3 Agosto 2026 01:58
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La Marina militare italiana abborda al largo di Pantelleria nave della “flotta ombra” russa

  • PrimoPiano
Lo fa reso noto il Ministero della Difesa. La nave Thaon di Revel della nostra marina Militare ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni Ue.

Una nave della ”flotta ombra” russa per il commercio di petrolio sottoposta a sanzioni è stata intercettata questa mattina al largo di Pantelleria dalla nave “Thaon di Revel “della Marina Militare italiana, ammiraglia dell’operazione “EUNAVFOR MED IRINI”, missione dell’Unione Europea nel Mare Mediterraneo.  Il controllo è stato eseguito per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. La petroliera, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, e diretta a Istanbul,

L’operazione in acque internazionali è diretta a verificare la nazionalità dell’imbarcazione “Toa Payoh” che naviga dichiarando bandiera del Camerun. Il comandante della petroliera, inizialmente, non ha fornito la collaborazione richiesta e una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero della Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti. L’attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza. Sono ora in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo.

“Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell’operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea“, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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