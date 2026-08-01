Inchiesta escort, Bastoni unico indagato: sentiti come testimoni gli interisti Barella e Dimarco

I due giocatori dell'Inter sono stati ascoltati nei giorni scorsi: diversa la posizione del difensore nerazzurro che ha scelto di non rispondere davanti ai pm

Sono stati ascoltati nei giorni scorsi, come testimoni anche i due giocatori dell’Inter Nicolò Barella e Federico Dimarco nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani escort e con al centro la Ma.De Milano, società che avrebbe organizzato serate “all inclusive“, in qualche caso anche con la cosiddetta “droga della risata“, per clienti vip, in particolare calciatori di serie A e nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso.

Bastoni resta indagato

Nelle scorse settimane, sempre in relazione a quelle feste e alle serate organizzate dalla Ma.De, che era gestita da Deborah Ronchi e dal compagno Emanuele Buttini, finiti agli arresti domiciliari lo scorso aprile, erano stati ascoltati a verbale come testi anche l’attaccante Daniel Maldini, figlio di Paolo, il difensore Kevin Bonifazi ed il nazionale Riccardo Calafiori, che attualmente gioca nell’ Arsenal. Nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro delegata al Nucleo PEF (Polizia Economico Finanziaria) della Guardia di Finanza di Milano, è iscritto nel registro degli indagati per prostituzione minorile Alessandro Bastoni, accusato di aver avuto rapporti a pagamento sei anni fa con una ragazza di 17 anni. Altri calciatori, invece, che hanno pagato per fare sesso con donne maggiorenni, non rischiano nulla dal punto di vista penale.

La procura di Milano

I racconti dei testimoni

La linea dei calciatori ascoltati in questi giorni e nelle ultime settimane dagli investigatori è pressochè identica: hanno tutti negato di aver pagato le ragazze con cui trascorrevano le serate nei locali di lusso milanesi e hanno ripetuto che le giovani li frequentavano senza problemi. Racconti che non hanno portato modifiche sostanziali al quadro già emerso nell’indagine sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con al centro l’agenzia di organizzazione eventi di Cinisello Balsamo, nel Milanese.

La posizione di Bastoni