L’operazione Poste-Tim, promette una pioggia di utili

Gli analisti finanziari prevedono un incremento degli utili per azione fino al 20%. Nel periodo 2026-2028 previsto un rendimento del dividendo al 6%

Iniziata da poco meno di due settimane l ’offerta di Poste su Tim garantisce già una pioggia di dividendi e utili. Secondo gli analisti finanziari l’operazione studiata da Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco, ad e dg di Poste Italiane costituirà un volano strategico e finanziario per entrambi i gruppi, con un’operazione win-win.

L’ Ad Matteo Del Fante

Per il gruppo TIM guidato attualmente dall’ Ad Pietro Labriola i benefici a Piazza Affari sono partiti già da un anno e mezzo, e cioè dall’ingresso avvenuto il 15 febbraio 2025 di Poste Italiane nel capitale sociale di Tim, operazione che i mercati finanziari hanno premiato il titolo con un rialzo del 176%, performance superiore a quella di Poste Italiane (+88%), dell’indice Ftse (+38%) e del DJ Stoxx Telecom Index (+14%). Secondo gli analisti finanziari, la Borsa si prepara a premiare anche Poste: secondo Barclays il prezzo obiettivo è ora a 35,2 euro (rispetto agli attuali 26 euro), per Intermonte a 33 euro, per Berenberg a 32,90 euro. Dei trend di crescita che evidenziano come gli investitori abbiano progressivamente riconosciuto il valore industriale del progetto di integrazione promosso, scommettendo sulla capacità della futura aggregazione di generare sinergie valutato in circa 700 milioni di euro l’anno ante imposte, così aumentando il posizionamento competitivo.