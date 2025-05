Festival di Cannes 2025, il programma e gli ospiti della nona giornata

dalla nostra inviata a Cannes Silvia Signore

Siamo giunti alla nona giornata del Festival del Cinema di Cannes 2025, che significa nono red carpet e nona parata di star internazionali, festival che si avvia inesorabilmente e lentamente verso la conclusione, che ricordiamo avverrà sabato 24 con la cerimonia di chiusura e la premiazione. La presidente della giuria Juliette Binoche ha un compito delicatissimo e il lavoro con il suo gruppo di giurati (tra i quali Alba Rohrwacher) lo potremo giudicare solo domenica. Possiamo riconoscere sin d’ora che su un tema attuale come quello delle molestie è stata molto chiara. Nel giorno della condanna di Gerard Depardieu ha detto: “La condanna di Depardieu figlia di un cambiamento e del coraggio delle donne”. Quindi, intanto “bravo” Juliette!

La presidente della giuria Juliette Binoche

A sfilare sul red carpet sono i cast dei film in programma, e cioè nell’ordine, di The History of Sound e di Affeksjonsverdi con un affascinante ed elegante Paul Mescal, in total black, che ha preferito un foulard legato al collo come se fossea una vera cravatta e la supersofisticata Renate Reinsve. Ma ad assistere alle proiezioni anche una parata di star dello showbusiness inyternazionale che vanno dall’eterea Elle Fanning al trio di top model del calibro e la fama di Naomi Campbell , Cara Delevingne e Coco Rocha

Il regista norvegese Joachim Trier ha presentato ieri sera in anteprima al Festival di Cannes la sua ultima commedia drammatica “Sentimental Value” raggiunto sul tappeto rosso dalle star del film Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgard, Elle Fanning e Cory Michael Smith. Il film, che è in competizione per la Palma d’Oro con altri 20, viene presentato e descritto come “un’intima esplorazione della famiglia, dei ricordi e del potere riconciliatore dell’arte”. Presenti anche l’artista francese Camélia Jordana e i rapper francesi Sofiane Zermani e Rim’K. Poco dopo Paul Mescal e il regista Oliver Hermanus hanno lasciato la première di “The History of Sound” film è in concorso per il primo premio del Festival che vede protagonista anche Josh O’Connor. che però non era presente alla première.

Il western italiano a Cannes

Si intitola “Testa o Croce?” un audace western firmato da Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi, già celebrati per l’acclamato Re Granchio. In gara nella sezione Un Certain Regard, il film vanta un cast d’eccezione con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi e John C. Reilly. La trama trasporta gli spettatori nell’Italia di inizio Novecento, dove Buffalo Bill approda a Roma con il suo spettacolo itinerante, pronto a incantare il pubblico con il mito della frontiera americana, tra spari a salve e numeri da cowboy.

In questo contesto prende vita una leggendaria competizione tra cowboy e butteri italiani, durante la quale Rosa, giovane sposa di un signorotto locale, si lascia conquistare da Santino, il buttero che trionfa nella sfida.Tornando al concorso ufficiale, oggi tocca a “Zan o Bacheh” (Donna e Bambino), diretto da Saeed Roustaee, che offre un ritratto della maternità e delle complessità sociali nell’Iran di oggi, regalando un’esperienza cinematografica intensa e profondamente emozionante. Per gli amanti del cinema onirico e per chi non ha paura di due ore e quaranta minuti di visione, oggi arriva anche Kuang Ye Shi Dai (Resurrezione), l’ultima opera visionaria di Bi Gan. Un viaggio ipnotico al confine tra sogno e realtà, consolidando la reputazione del regista come maestro dell’estetica onirica.

Julian Assange giornalista australiano creatore di Wikileaks è venuto a Cannes insieme al documentario che racconta la sua storia, The six billion dollar man. Al festival ha indossato una maglietta coi nomi dei 4986 bambini al di sotto dei cinque anni uccisi a Gaza. Nel frattempo quel dato è già cresciuto. Il festival vive in una sua bolla, ma non si può ignorare cosa succede nel mondo.

Stasera il glamour si celebra con la tradizionale asta dell’Amfar giunta alla sua 31a edizione, che si svolgerà all’ Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes, con i Duran Duran che cantano e una folla di divi da Tom Cruise a Milla Jovovich. Alcuni dei nomi più stimati del cinema, della moda, dello spettacolo e dell’arte si uniranno per una serata magica di musica, moda e raccolta fondi a sostegno della ricerca innovativa di amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull’AIDS, una delle principali organizzazioni no-profit al mondo dedicata al sostegno della ricerca sull’AIDS, alla prevenzione dell’HIV, all’educazione al trattamento e all’advocacy. Dal 1985, amfAR ha investito oltre 635 milioni di dollari nei suoi programmi e ha assegnato oltre 3.500 sovvenzioni a team di ricerca in tutto il mondo.

La cantautrice, imprenditrice e filantropa Ciara vincitrice del GRAMMY Award e il cantautore, attore, produttore, filantropo e pioniere LGBTQ+ Adam Lambert candidato al GRAMMY® sono stati aggiunti al cast dell’amfAR Gala Cannes, si uniranno all’iconica rock band Duran Duran vincitrice del GRAMMY® Award (annunciata in precedenza), che tornerà sul palco dell’amfAR Cannes per la prima volta dal 2013. L’evento sarà presentato dall’attrice, produttrice e attivista candidata all’Oscar Taraji P. Henson .

L'esibizione dei Duran Duran all'amfAR Gala di Cannes segna il loro unico concerto dal vivo in Francia per il 2025. Lo spettacolo anticipa l'atteso tour estivo europeo della band, che si esibirà negli stadi e nelle arene di Regno Unito, Irlanda, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Italia, Germania e Spagna a giugno e inizio luglio.

"Siamo entusiasti di avere una line-up così sensazionale di artisti di talento – gli iconici Duran Duran, Ciara e Adam Lambert – che si esibiranno per noi all'amfAR Gala Cannes di quest'anno e siamo profondamente grati per il loro supporto al nostro lavoro", ha dichiarato Kevin Robert Frost CEO di amfAR, . "Siamo anche lieti che l'incomparabile Taraji P. Henson abbia gentilmente accettato di fare da presentatrice per la serata."





Tra i personaggi presenti a questa 31a edizione dell’amfAR Gala Cannes ,, figurano Pedro Almodóvar, Angela Bassett, Odell Beckham Jr., Halle Berry, Len Blavatnik, Adrien Brody, Ron Burkle, Marion Cotillard, Tom Cruise, Colman Domingo, Alessandro Dusi, Laurence Escalante, David Glasser, Paris Jackson, Milla Jovovich, Heidi Klum, Spike Lee, Julian Lennon, Demi Moore, Coco Rocha, Carine Roitfeld, Caroline Scheufele, Russell Wilson e Ciara, Jeffrey Wright, Michelle Yeoh, i fiduciari di amfAR Vin Roberti e Tony Mancilla, e T. Ryan Greenawalt e Kevin McClatchy copresidenti del consiglio di amministrazione di amfAR

