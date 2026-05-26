Belen Rodriguez, malore in casa a Milano, soccorsa e portata in ospedale

La conduttrice e l'allarme in zona Brera: uno dei residenti chiama il 112. Chi ha visto Belen ha riferito che si trovava in stato di alterazione psicofisica.

Belen Rodriguez avrebbe avuto un malessere ed è stata portata in un ospedale poco dopo le 7 di mattina di ieri, lunedì 25 maggio. A raccontarlo sulle proprie pagine è il Quotidiano Nazionale. “Aiuto, aiutatemi“, è il grido che si è sentito arrivare da un palazzo in zona Brera a Milano. Uno dei residenti ha chiamato il 112 e la conduttrice tv è stata trasportata in codice giallo sull’ambulanza qualche ora dopo. Belen si era chiusa a chiave in casa . Secondo il quotidiano quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta ha deciso di aprirla.

La polizia ha anche chiuso la circolazione nella strada a senso unico in cui si trova lo stabile per evitare che il traffico intralciasse l’operazione di soccorso. Secondo il racconto del quotidiano Bélen ha avuto un malessere e per questo è stata portata in un ospedale. E alla fine l’intervento dei vigili del fuoco non è servito.