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25 Maggio 2026 09:18
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25 Maggio 2026 09:18

Sylvia, una nuova stella nel panorama musicale

  • Musica, Spettacolo & Cultura
Da domani venerdì 22 maggio arriva in radio “Amore Digitale” il primo singolo di SYLVIA, brano esplosivo, disponibile negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno (Boys Music / ADA – Warner Music Italy).

Silvia Signore è una tarantina “doc”, dopo essersi affacciata al mondo della comunicazione compiendo i suoi primi passi  giornalistici sul nostro quotidiano, seguendo successivamente la sua passione per la musica, diventando una speaker-conduttrice di successo, passando dalle frequenze di RadioNorba al primo network radiotelevisivo italiano RTL 102.5 dove attualmente co-conduce  il programma  quotidiano “I Nottambuli in radiovisione nazionale sul canale 36 del digitale terrestre

Sylvia  (il suo nome artistico musicale)  è il nuovo volto del pop mediterraneo. Cresciuta tra gli ulivi e l’azzurro cristallino della sua amata Puglia,  è l’essenza più autentica del pop contemporaneo. Per lei la musica non è stata una scelta, ma un richiamo istintivo presente sin dai primi passi: un linguaggio naturale con cui ha imparato a interpretare il mondo e a dare voce alle proprie emozioni.

Silvia Signore, in arte “Sylvia”

Determinata e sognatrice, Sylvia incarna l’anima di una ragazza del Sud che sa far dialogare la melodia italiana con le sonorità più attuali. Il suo stile è lo specchio della sua terra: solare, vibrante e con le radici ben piantate nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro e ai nuovi ritmi internazionali grazie ad un sound capace di proiettare chi l’ascolta direttamente su una spiaggia al tramonto, tra il profumo del sale e il calore della sabbia.

Da domani venerdì 22 maggio arriva in radio “Amore Digitale” il primo singolo di SYLVIA, brano esplosivo, scritto da Daniele Piovani con Matteo Bonsanto disponibile negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno (Boys Music / ADA – Warner Music Italy).

Amore Digitale”, il singolo estivo di Sylvia accende i riflettori sulle sfumature appunto dell’amore digitale: una storia fatta di notifiche, promesse e speranze nate dietro uno schermo, che cercano il contatto di una notte reale per esplodere. Un invito a ballare e a liberarsi, trasformando dei semplici messaggi in battiti di cuore sotto il cielo stellato del Mediterraneo.

«Con “Amore Digitale” voglio raccontare quel limbo di promesse fatte e mai mantenute, tipico delle relazioni moderne – afferma Sylvia –  questo è infatti un brano che parla di sogni e della voglia di scappare dalla città per rifugiarsi nel blu del mare, tra notti passate a ballare aspettando il tramonto. Il messaggio è un invito a reagire: non restate intrappolati in un amore idealizzato, ma riprendetevi la vostra vita e la bellezza del mondo reale. Il titolo descrive quell’amore a metà, fatto di parole scritte ma poca sostanza. La canzone è nata in modo magico: dopo avermi visto nelprogramma “Tali e Quali Show” su RaiUno mentre interpretavo “Boys“, il produttore Matteo Bonsanto (anche autore di quel brano di successo di Sabrina Salerno) mi ha proposto questo brano, dicendomi che ha sentito che la mia energia era quella giusta per dare voce a questo progetto.

Silvia Signore sul set di “Amore Digitale”

Adesso il suo obiettivo è portare “Amore Digitale” dal vivo e Sylvia non vede l’ora di condividere questa evoluzione con il pubblico. E siamo sicuri che anche questa volta Silvia Signore saprà far valere le sue capacità professionali, musicali ed artistiche ormai note ed apprezzate in tutta Italia.

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