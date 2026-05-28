25 imprenditori e manager nominati da Mattarella Cavalieri del lavoro

L’elenco dei nuovi Cavalieri insigniti dal presidente: dai fondatori e proprietari di Ponti e Orogel a Enervit e Sabelt, agli imprenditori dell'alimentare (dall'aceto al vino al Limoncello)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dietro proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro che operano nel commercio, nell’industria, nell’agricoltura e nell’artigianato. Le nomine 2026 premiano imprese familiari e gruppi industriali che hanno puntato su crescita, export e innovazione: dalle specialità gastronomiche italiane in Germania alla gioielleria di alta gamma, dalla vitivinicoltura abruzzese e campana ai software e all’intelligenza artificiale.

Questi gli imprenditori nominati Cavalieri del Lavoro.

Vincenzo Andronaco, Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero . E’ fondatore e amministratore del Gruppo Andronaco , attivo in Germania nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche italiane.

Roberto Coin, Artigianato Orafo – Veneto . E’ presidente dell’azienda da lui fondata negli anni ’70. È presente in oltre mille gioiellerie di 60 paesi, di cui quattro monomarca, con un export del 96%.

Marina Cvetic, Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo . Guida Masciarelli Tenute Agricole, casa vitivinicola fondata nel 1981 dal marito per la valorizzazione dei vitigni autoctoni abruzzesi e oggi tra i principali produttori di Montepulciano d’Abruzzo.

Sabato D’Amico, Industria Prodotti refrigeranti – Veneto . E’ Ad di D&D Italia, azienda di famiglia fondata nel 1968 e specializzata nella produzione di conserve alimentari. Nel 2012, insieme ad altre nove aziende, ha inoltre fondato il consorzio «Tradizione Italiana», di cui è amministratore delegato. La società consortile riunisce oggi 16 aziende e 38 stabilimenti in Italia.

Katia Da Ros, Industria Prodotti refrigeranti – Veneto . E’ amministratrice delegata di Irinox , azienda fondata dal padre nel 1989 come impresa specializzata in quadri elettrici e oggi attiva a livello internazionale nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione alimentare per il settore professionale e domestico.

Lorenzo Delladio, Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige . E’ presidente e ad di La Sportiva, azienda fondata nel 1928 come laboratorio artigianale per la produzione di scarponi destinati a boscaioli e agricoltori e oggi attiva nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per la montagna.

Matterino Dogliani, Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte . E’ fondatore e presidente di Fininc , holding di partecipazioni attiva, attraverso la società INC e il Consorzio Stabile SIS, nella progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e industriali in Italia e all’estero, tra cui15 lotti dell’autostrada del Frejus e la superstrada Pedemontana Veneta.

Giuseppe Fontana Industria Metalmeccanica – Lombardia . Presiede Fontana Gruppo, azienda di famiglia fondata nel 1952 e oggi tra i leader mondiali nella produzione di viteria e bulloneria. È inoltre presidente del Gruppo Villa d’Este, principalmente attivo a Cernobbio nell’hôtellerie di lusso.

Sergio Fontana Industria Farmaceutica e cosmetica, Puglia. Guida Farmalabor, azienda da lui fondata nel 2001 attiva nella produzione e distribuzione di materie prime per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare.

Giorgio Girondi, Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto . E’ presidente di Ufi Filters, azienda fondata dal padre e altri soci per la produzione di filtri destinati al settore automotive e attiva nella realizzazione di tecnologie di filtrazione per i settori automotive, aerospaziale e nautico.

Antonio Gozzi Industria Siderurgica – Liguria . E’ presidente e ad di Duferco Italia Holding nonché presidente di Federacciai. Nel settore siderurgico conta 6 stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca, con una capacità produttiva di circa 1 milione di tonnellate di acciaio all’anno.

Gioconda Gritti Terziario Ristorazione – Lombardia . E’ fondatrice e presidente del ristorante `Da Vittorio´ , avviato nel 1966 a Bergamo insieme al marito. Sotto la sua guida `Da Vittorio´ si afferma tra i riferimenti dell’alta ristorazione italiana, ottenendo tre stelle Michelin ed entrando nelle principali guide gastronomiche internazionali.

Giangiacomo Ibba Terziario Grande distribuzione – Sardegna . Presiede F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano per la distribuzione all’ingrosso di generi alimentari e oggi tra i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Sardegna e nel Centro Italia.

Ambrogio Invernizzi guida Inalpi, azienda casearia fondata dal padre nel 1966 e oggi specializzata nella produzione di latte in polvere di alta qualità per uso industriale e professionale, di formaggio e burro.

Carlo Lastrucci è dal 1998 presidente di Powersoft, azienda fondata dai figli attiva nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e di trattamento del segnale.

Giorgio Marsiaj è presidente e ad di Sabelt, azienda da lui fondata nel 1972 per la produzione di cinture di sicurezza per il primo equipaggiamento e oggi attiva nella produzione di sedili sportivi per auto di alta gamma, di cinture di sicurezza, abbigliamento tecnico per il Motorsport e sistemi di ritenuta per i settori aviazione e aerospazio.

Elisabetta Moro è presidente di PFM, azienda fondata insieme al marito nel 1964 come piccola impresa specializzata nella produzione di semilavorati per il confezionamento e attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche e sistemi di packaging per i settori alimentare, chimico e farmaceutico.

Giancarlo Negro è ad di Links Management and Technology , da lui fondata nel 1999 con tre dipendenti e oggi capogruppo di sette società specializzate in sviluppo software e servizi IT per la trasformazione digitale di banche, pubblica amministrazione e imprese.

Micaela Pallini è presidente e ad di Pallini, azienda di famiglia attiva dal 1875 nella produzione di distillati. Dal suo ingresso nel 2001 realizza investimenti nell’innovazione di processo e di prodotto e lancia nuovi distillati, tra cui il primo limoncello non alcolico.

Bruno Piraccini è cofondatore e presidente di Orogel, cooperativa agricola nata a Cesena nel 1967 su iniziativa di un primo nucleo di 11 agricoltori e oggi tra i principali produttori in Italia di vegetali freschi e surgelati.

Giacomo Ponti è presidente di Federvini e presidente di Ponti, azienda di famiglia fondata nel 1787 e oggi tra i principali operatori italiani nella produzione di aceti, condimenti e conserve vegetali.

Alberto Sorbini è presidente di Enervit, azienda fondata dal padre nel 1954 come impresa farmaceutica di prodotti fitoterapici e oggi specializzata nella ricerca e nella produzione di integratori per attività sportive e nella nutrizione funzionale.

Marco Trombetti è ad di Translated, azienda fondata nel 1999 con la moglie come piattaforma di traduzioni online e oggi tra i principali operatori globali nelle soluzioni linguistiche basate sull’intelligenza artificiale con 237 lingue supportate e 40 aree di specializzazione. Tra i clienti annovera Airbnb, Google e Uber.

Giuseppa Vitale è ad di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra.