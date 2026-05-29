Venerdì nero per scioperi, dalla scuola ai trasporti

Chi si ferma e perché: Il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord è già in sciopero dalle 21 di ieri giovedì 28. disagi anche per il trasporto locale

Oggi, venerdì 29 maggio, giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore. Le motivazioni dello sciopero Lo sciopero è stato proclamato “contro la guerra e l’aumento delle spese militari; contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato; contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele; contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa; contro politiche repressive dei diversi decreti ‘Sicurezza’ come il D.L. 23/2026 e i precedenti del 2025; contro gli abusi della Commissione di Garanzia, le delibere che restringono il diritto di sciopero e il tentativo di imbavagliare le lotte nel settore della Logistica (per l’abrogazione delle L.146/90 e L.83/00); contro l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso; contro le morti sul lavoro”.

A rischio il servizio scolastico e il trasporto, dai treni ai bus. Dalle 21 di ieri giovedì 28 è iniziato lo sciopero che coinvolge il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durerà 24 ore, fino alle 21 di oggi, venerdì 29 maggio. Lo stop è stato proclamato da Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e aderiscono anche Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord , in ogni caso, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sul sito di Trenitalia è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti.

I trasporti di Roma e Milano

A Roma nel trasporto pubblico locale durante lo sciopero, riferisce l’Atac , il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Nel territorio di Roma Capitale, infatti, lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus Atac.

A Milano dopo le 8.45 le linee della metro M1, M4 e M5 restano in normale servizio . M2 resta aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato. Lo rende noto Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese. Dalle 9.30 una manifestazione potrebbe rallentare alcune linee, con deviazioni e cambiamenti del servizio

La scuola

Oggi non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche . Le Organizzazioni sindacali Usi-Cit, Confederazione Cub, Adl Varese, Si Cobas, Sgb hanno proclamato ‘lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata del 29 maggio 2026’. Allo sciopero in oggetto hanno aderito le seguenti associazioni sindacali: USI 1912, Sbm, Fisi, Fi-Si, Cub Pi”.