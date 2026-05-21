RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: tutti i big sul palco di Roma

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, un grande evento dal vivo, per celebrare i dieci anni dello show con un cast straordinario di artisti i

di Antonello de Gennaro e Veronica Ursida

Dopo gli Internazionali di Tennis il Centrale del Foro Italico di Roma si prepara a diventare la capitale della musica estiva. In occasione del decimo anniversario di RTL 102.5 Power Hits Estate, la manifestazione raddoppia ed apre l’edizione 2026 con un grande evento live che si svolgerà domenica 31 maggio al Foro Italico, primo passaggio che porterà alla edizione finale del 1° settembre all’Arena di Verona già sold out.



L’evento pensato e voluto da Lorenzo Suraci, presidente e fondatore di RTL 102.5 , è diventato negli anni uno degli appuntamenti simbolo della stagione estiva, celebra con questa edizione 2026 dieci anni di musica live, radio e partecipazione del pubblico. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalle 21 su RTL 102.5, in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su internet con l’ App RTL 102.5 Play. Grande attenzione verrà dedicata anche ai contenuti social e al backstage. Dalle interviste esclusive al red carpet, RTL 102.5 rfarà vivere l’evento al pubblico da casa o in viaggio raccontando la manifestazione musicale attraverso una copertura digitale completa, con collegamenti live e contenuti inediti per il pubblico .



Tra le novità dell’edizione 2026 anche una produzione completamente rinnovata . Il Centrale del Foro Italico ospiterà un palco a 360 gradi con due passerelle, una torre led centrale e un allesti e completamente pesnata ed autorprodotta mento pensato per avvicinare artisti e pubblico in un’esperienza immersiva. Tra le novità strutturali dell’edizione 2026 figura il Villaggio del Power Hits Estate, area espositiva ed esperienziale attiva dalle 10:30 alle 21:00 del 31 maggio, uno spazio pensatom e voluto per estendere l’esperienza dell’evento al di là dello show serale, offrendo ai partner commerciali un contesto qualificato per attività di brand activation, engagement diretto con il pubblico e presenza integrata nell’ecosistema RTL 102.5.

“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile”, ha detto in conferenza stampa nella sede romana, Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5. “Il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario ed è l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta per decretare la hit dell’estate. La line up è unica e inimitabile e la grande novità rispetto alle edizioni precedenti sarà la conduzione a quattro, affidata agli speaker della radio.”. A condurre lo show radio-televisivo saranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati con la new entry Jessica Brugali , che saranno insieme sul palco della manifestazione.

Il rapporto del Censis sull’informazione italiana conferma ancora una volta il primato della radio . “Nessuno riuscirà a uccidere la radio: – ha aggiunto Suraci – noi lo sosteniamo da sempre e crediamo profondamente in ciò che facciamo come Gruppo RTL 102.5, un vero sistema costruito attorno a tre emittenti — RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia — seguite ogni giorno da 9 milioni di italiani, sempre in diretta. In un’epoca digitale, in cui siamo costantemente bombardati dai social, la radio tradizionale, capace di adattarsi ai tempi e ai nuovi device, continua a vincere e a convincere. Milioni di italiani, in auto, al lavoro o a casa grazie alla nostra radiovisione, seguono quotidianamente i nostri programmi in diretta, che rappresentano da sempre un valore aggiunto per il mezzo radiofonico. A questo si aggiungono gli eventi dal vivo, che da sempre animano le piazze: il Power Hits Estate di RTL 102.5 a Roma e Verona, ma anche lo sport, con il Giro d’Italia che abbiamo seguito nell’ultimo mese insieme agli Internazionali BNL d’Italia, la Notte Rosa di Riccione, pronta a far ballare migliaia di persone, e molti altri appuntamenti”.

La serata segnerà inoltre l’avvio ufficiale della ‘Speciale Classifica RTL 102.5 Power Hits Estate 2026’, realizzata in collaborazione con EarOne. Gli ascoltatori potranno votare attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play così contribuendo, insieme ai dati di airplay radiofonico, all’elezione della canzone vincitrice dell’estate 2026. Prenotandosi su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno collegarsi in diretta, raccontare con chi e da dove seguiranno lo show e avere la possibilità di partire per una vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

Il cast musicale annunciato per la tappa romana prevede i più seguiti protagonisti della musica italiana : Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Colapesce, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Irama, J-Ax, Levante, Madame, Marco Masini, Nayt, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Salmo, Serena Brancale, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme a molti altri artisti.

