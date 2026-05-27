F1o, Gucci partner dal 2027 del team Alpine Renault

E' la prima volta che un brand internazionale della moda del lusso affianca il suo nome a quello di una scuderia del massimo campionato automobilistico mondiale

Gucci ha annunciato oggi la propria partnership con Alpine Formula One Team : è la prima volta che un luxury fashion brand assume il ruolo di ‘Title Partner’ di un team che partecipa al massimo campionato automobilistico mondiale. A partire dal 2027, il team correrà con il nome di “Gucci Racing Alpine Formula One Team“, con i colori del brand. “Animata da un’ambizione comune e da valori condivisi, la collaborazione introduce Gucci Racing” si legge in una nota “una nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, al crocevia tra lusso e sport. La partnership con Alpine Formula One Team ne rappresenta il primo territorio di espressione. Gucci Racing si manifesta attraverso un logo dedicato, in cui il celebre motivo Interlocking G si affianca al wordmark Gucci Racing”.

Formula 1 e opportunità per Gucci

La Formula 1 è oggi una delle piattaforme più rilevanti al mondo per portata e presenza e rappresenta per Gucci “un’opportunità concreta per raggiungere un pubblico in forte espansione, sempre più eterogeneo e sofisticato, in mercati di grande peso strategico – uno spazio in cui Gucci può rafforzare la propria desiderabilità, visibilità e rilevanza culturale su una scala e con una cadenza che pochi altri contesti sanno offrire. Heritage, innovazione e cultura contemporanea: sono questi i territori in cui Gucci si muove da sempre – e il mondo dei motori vi appartiene per natura”.

Il commento di Francesca Bellettini, Ceo di Gucci

“La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia : Gucci è il primo luxury fashion brand a diventare Title Partner in Formula 1″ spiega Francesca Bellettini, Presidente e CEO di Gucci. “Questo riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo ricoprire su questo palcoscenico. Con una portata globale senza precedenti, la Formula 1 è oggi un crocevia unico tra performance e cultura – e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è molto più di una presenza sulla pista: è un’espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c’è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e all’intero Gruppo Renault per condividere questa ambizione con noi”.

Una collaborazione tra lusso e ingegneria

Questa partnership “ unisce la creatività e l’audacia di Gucci all’eccellenza ingegneristica e all’ambizione competitiva di uno dei team oggi più dinamici della Formula 1. Fondato nel 1955 da Jean Rédélé, il marchio Alpine nasce dalle ambizioni del suo creatore, che hanno dato vita a una categoria interamente nuova di vetture sportive. Una storia che si arricchisce della tradizione motoristica di Renault Group, presente in Formula 1 sin dal 1977. Con il team saldamente in quinta posizione e i piloti in continua progressione – e con una prospettiva che lascia intravedere nuovi potenziali traguardi – la collaborazione si allinea con il rinnovato slancio di Gucci e la sua visione globale. Concepita per spingersi ben oltre la visibilità in pista, la partnership si articolerà nelle stagioni a venire in iniziative ambiziose – contenuti, prodotto, esperienze cliente e appuntamenti esclusivi – con l’ambizione di costruire nel tempo una piattaforma distintiva e di grande impatto“.

La visione di Kering

“ La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport – aggiunge Luca de Meo, CEO di Kering – affermandosi come una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile. Come spazio di creatività, ricerca dell’eccellenza e conquista umana, la vediamo come una piattaforma unica per un brand di lusso: capace di aprire nuovi orizzonti, generare connessioni autentiche e costruire valore e desiderabilità nel lungo periodo, producendo al contempo un impatto misurabile e duraturo”.

Il ruolo di Renault e Alpine

“La Formula 1 è una delle piattaforme più dinamiche e attrattive dello sport mondiale” , sottolinea François Provost, CEO di Renault Group. “Per il Gruppo Renault, storico costruttore di Formula 1, rappresenta un asset strategico a sostegno dell’ambizione di Alpine: costruire notorietà, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e le nuove generazioni. Accogliamo con entusiasmo l’opportunità di stringere un legame con Kering attraverso questa partnership, e non vediamo l’ora di costruire qualcosa di significativo insieme a Gucci a partire dal 2027“.

Flavio Briatore e Francesca Bellettini , Ceo di Gucci

Il commento di Flavio Briatore