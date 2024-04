Bari politica trema. Arrestati ai domiciliari il sindaco di Triggiano e Sandro Cataldo per corruzione elettorale. L’ assessore regionale Maurodinoia si dimette ed esce dal Pd

Alessandro Cataldo, (detto Sandrino), marito dell’assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia anche lei indagata (e perquisita dai Carabinieri), ed Antonio Donatelli sindaco di Triggiano, compaiono tra le persone poste agli arresti domiciliari questa mattina nell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari per associazione a delinquere che riguarda le elezioni a Triggiano e Grumo e le elezioni comunali di Bari. Sono in tutto dieci gli indagati raggiunti questa mattina dall’ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Bari su richiesta della Procura di Bari.

Le indagini, condotte dalla Procura di Bari sono state coordinate dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli (prossimo ad insediarsi alla guida della Procura di Matera) e dai pm Claudio Pinto e Savina Toscani. Gli accertamenti condotti avrebbero consentito di disvelare “un collaudato accordo illecito che, in occasione di entrambe le consultazioni elettorali, ha orientato le preferenze di voto di numerosi elettori, attraverso il pagamento di denaro ed altre utilità nei loro confronti”. Questa nuova indagine della Procura di Bari riguarda le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 a Grumo Appula e del 3 e 4 ottobre 2021 a Triggiano.

Gli indagati sono 72 in totale e: rispondono, a vario titolo e secondo le rispettive responsabilità, di calunnia, corruzione propria, falso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale “per la votazione del sindaco e del Consiglio comunale di Grumo Appula e per la votazione del presidente e del Consiglio regionale della Puglia”.

Un altro dei dettagli che emerge dall’indagine è Sandro Cataldo avrebbe acquistato voti per 50 euro per sua moglie Anita Maurodinoia (Pd) in occasione della campagna elettorale nel 2020 per l’elezione nel Consiglio regionale della Puglia,. Da quanto contenuto nell’ordinanza, “negli accertamenti condotti dai Carabinieri emergeva che la promessa e la consegna della somma di euro 50 erano finalizzate ad indicare quale preferenza sulle schede elettorali anche Anita Maurodinoia alle elezioni regionali che si svolgevano contemporaneamente alle comunali”.

In particolare, le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte in più fasi dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Bari, della Compagnia di Modugno e della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, avrebbero evidenziato che il responsabile del movimento politico, destinatario dell’odierno provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, “attraverso un’associazione che riusciva a canalizzare le preferenze, ha acquisito illecitamente voti nello svolgimento delle consultazioni nel Comune di Triggiano nel 2021. Lo scopo fissato era la rielezione dell’allora Sindaco e di altri 2 consiglieri comunali”, non destinatari dell’odierna misura.

Antonio Decaro, Anita Maurodinoia e Michele Emiliano

La schedatura dei voti “comprati”

Il “meccanismo”di compravendita dei voti elettorali contemplava l’acquisizione dei dati personali di oltre 2.000 elettori con una «schedatura» in elenchi in ordine alfabetico (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e sezione elettorale), ed anche attraverso la raccolta e la catalogazione di copia dei documenti d’identità e delle tessere elettorali, così formando un database informatico-anagrafico. Alessandro Cataldo il marito dell’ ormai ex-assessore Anita Maurodinoia è ritenuto dagli inquirenti “capo e promotore dell’associazione, ideatore del programma criminoso per la cui esecuzione si sarebbe accordato con Lella“.

Alessandro Cataldo, marito di Anita Maurodinoia

Le preferenze sarebbero state condizionate “anche in cambio di 50 euro per voto e chi accettava l’accordo avrebbe dovuto consegnare copia dei propri documenti d’identità e della scheda elettorale per un preciso conteggio dei voti sezione per sezione. La verifica veniva effettuata nel corso delle operazioni di spoglio dove vari “gregari” degli organizzatori – che stazionavano stabilmente nei pressi delle sezioni loro assegnate – verificavano se le persone si fossero effettivamente recate al voto nonché, all’atto dello spoglio, controllavano l’effettiva corrispondenza dei voti “acquistati””. Importante è stato quanto scovato e recuperato dai Carabinieri in un cassone stradale di raccolta indifferenziata nel quartiere San Giorgio di Bari la sera del 6 ottobre 2021, e cioè un consistente numero fac- simile di schede e volantini di propaganda elettorale, parti di di fotocopie di documenti d’identità, e codici fiscali di diversi cittadini del Comune di Triggiano .

Vito Perrelli Vito Perrelli e la moglie Rosa Pastore

L’ avvocato Vito Perrelli, ex consigliere comunale nel Comune di Triggiano , è stato arrestato oggi e posto ai domiciliari insieme ai due figli con l’accusa di aver ideato e gestito suil “database informatico/anagrafico” dei voti da comprare, in passato è stato assessore alla Provincia di Bari ed ex vicesindaco e assessore di Triggiano, svolgendo il ruolo di mandatario elettorale (cioè amministratore n.d.r.) della campagna elettorale della Maurodinoia alle regionali, ed in seguito sua moglie Rosa Pastore (non indagata) è stata successivamente nominata su indicazione della Maurodinoia e di suo marito Alessandro Cataldo alla guida della Stp (Società Trasporti Provinciale) di Bari.

Il gruppo coordinato da Cataldo avrebbe acquistato voti per 50 euro a favore del sindaco di Triggiano Antonio Donatelli e di altri due consiglieri comunali, Angela Napoletano e Antonio Fortunato (entrambi indagati). Il sindaco Donatelli e Alessandro Cataldo, referente del movimento politico “Sud al Centro” e marito dell’assessora regionale ai Trasporti della Regione Puglia Anita Maurodinoia, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di corruzione elettorale e associazione a delinquere

L’indagine dei Carabinieri avrebbe permesso di accertare anche che “un sistema analogo era già stato applicato l’anno precedente, nel settembre 2020, durante le consultazioni svoltesi a Grumo Appula. In quel caso, il risultato da raggiungere sarebbe stata la rielezione dell’allora Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, oggi destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere. Tra i gravi indizi di colpevolezza raccolti emerge il rinvenimento di 2 fogli sui quali era riportato un elenco di cittadini/elettori già “catalogati” per cognome, nome, data di nascita, cellulare, e sezione elettorale; agli stessi doveva essere versata la somma di 50 euro, quale corrispettivo per l’avvenuto acquisto del proprio voto. In corrispondenza di più nominativi era stato già trascritto un “ok” per certificare l’avvenuto ritiro della somma pattuita”.

Le dimissioni della Maurodinoia anche dal Pd

Dell’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale avrebbe fatto parte anche il candidato consigliere comunale a Grumo, Nicola Lella, inseguito diventato assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale e oggi arrestato e finito in carcere. 7 indagati so no stati agli arresti domiciliari (fra i quali Giovanni Lavacca, Alberto Leo Perrelli, Piergiorgio Andrea Perrelli, Vito Perrelli). Agli arresti domiciliari anche un consigliere circoscrizionale di Bari della lista “Sud al Centro”, Armando De Francesco , consigliere municipale tra il 2014 e il 2019, secondo gli inquirenti in qualche modo collegato a Sandro Cataldo .

A seguito della perquisizione l’assessore Maurodinoia si è dimessa anche dagli organi del Partito Democratico. Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha accettato le sue dimissioni. La perquisizione delegata ai Carabinieri è stata ritenuta necessaria dalla Procura per reperire elementi potenzialmente utili alle indagini. Nel dicembre 2021 era stata perquisita l’abitazione di Triggiano dei coniugi Cataldo-Maurodinoia e l’assessora che a quell’epoca non era indagata si era affrettata a prendere le distanze dal movimento Sud al centro, iscrivendosi al PD.

Il sindaco Decaro: “La questione non mi sorprende”

“Rispetto al voto di scambio, è una questione che non mi sorprende . Per primo, durante le ultime elezioni, ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre. Due di quelle erano per persone che votavano per me, per liste legate al mio nome – ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro – l’inquinamento del voto la corruzione, la compravendita del voto ci sono e sono cose che dobbiamo attenzionare tutti. Come ho detto più volte va alzato il livello di guardia, vanno aumentati gli anticorpi, lo devono fare tutte le forze politiche a cominciare da chi amministra. Su questa nuova inchiesta, aspetto di capire l’evoluzione delle indagini e degli arresti di stamattina“.