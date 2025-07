Sinner, omaggia l’Italia sul campo di Wimbledon con una foto speciale

Una foto ricordo speciale per il primo italiano ad aver vinto il torneo britannico

di Silvia Signore

All’indomani del suo trionfo Jannik Sinner è tornato sul campo centrale di Wimbledon per lo ‘shooting‘ fotografico dedicato al vincitore dei ‘Championships’. Scatti in campo e sugli spalti tra cui uno con la sciarpa azzurra con scritto “Forza Italia”, come si vede sui profili social del torneo londinese. Prima di lasciare il prato centrale di Wimbledon, il 23enne altoatesino ha scattato anche una foto ricordo nel punto del campo in cui ha fatto il punto decisivo contro nella finale contro Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner il giorno dopo del suo trionfo a Wimbledon, ha anche rilasciato nuove interviste. Alla Carlos Alcaraz è tornato sulla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol: “Io e Iga Swiatek ne abbiamo parlato ieri e in un certo senso abbiamo festeggiato ancora di più, perché è stato un periodo molto difficile per lei e anche per me. Solo io, il mio team e le persone a me vicine sappiamo esattamente come è andata”. “Ci saranno sempre persone – ha aggiunto – che credono in te e altre che non ci credono, ma questo vale per ogni cosa. Quindi sì, in un certo senso è molto speciale, perché gli ultimi quattro o cinque mesi sono stati molto, molto stressanti”

Nessun tennista italiano aveva mai vinto a Wimbledon , poi è arrivato lui, il numero uno azzurro e del mondo, con quei capelli rossi che spiccano sul l’erba verde come il suo tennis da campione indiscusso e quei modi da ragazzo timido. Vince contro Alcaraz, si piega su quell’erba che per lui non è mai stata così amica, poi pugni e racchetta al cielo per raccogliere l’applauso del campo centrale che ha appena assistito a un pezzo di storia. Grandi momenti, vissuti sul campo ma anche dopo la finale. La cerimonia è stato un altro show in cui Sinner si è espresso al suo meglio. Quando non gioca a tennis ricorda a tutti di essere è un 23enne molto ben educato e trasparente persino quasi impacciato davanti ai reali d’Inghilterra, ai quali come da consuetudine ha stretto la mano durante la premiazione e dopo.