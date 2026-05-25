F1. Antonelli vola, Hamilton si rilancia

I problemi di Russell e delle McLaren ridisegnano la classifica Piloti dopo il GP del Canada con diverse sorprese

Andrea Kimi Antonelli conquista il GP del Canada dopo una gara spettacolare piena di sorpassi, colpi di scena. Il pilota italiano approfitta del ritiro di George Russell mentre era al comando e vola verso il quarto successo consecutivo in stagione. Alle sue spalle chiudono Lewis Hamilton con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. Quarto successo consecutivo, come Senna, Schumi, Vettel, Hamilton, Verstappen. Ormai la cronaca sconfina nella favola. Solo che per fortuna è tutto vero. Compreso il furore con il quale battaglia a lungo con Russell. Un gigante.

Un duello di altri tempi quello messo in scena dai due piloti Mercedes, anche rischioso se vogliamo perché un minimo errore di uno dei duellanti poteva provocare un disastro. Ma non è andata così, per fortuna e per bravura dei contendenti. Alla fine, il duello si è spento quando Russell, sfortunatissimo, ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes a bordo pista per un problema tecnico. Antonelli si è così trovato solo al comando, ha potuto respirare e… accendere la radio. Scherzi a parte, dietro di lui, Max Verstappen con la Red Bull-Ford era lontano e così Lewis Hamilton con la Ferrari.

Russell sta sicuramente vivendo un periodo di difficoltà. Non pensava di trovare in casa un avversario vero, così competitivo già al secondo anno di F1. Certo, ha avuto gare sfortunate, in altri momenti è semplicemente stato inferiore ad Antonelli. A Montreal aveva fatto tutto bene con le due pole, la vittoria autoritaria nella gara Sprint, il gran duello nel Gran Premio che forse, forse, lo avrebbe riportato al successo dopo Melbourne. E invece no, la sua Mercedes si è ammutolita ed ora si ritrova a 43 punti di distacco da Antonelli.



Antonelli è ovviamente raggiante per il trionfo in Canada. Appena tagliato il traguardo ha raccontato delle difficoltà della gara e in particolare del duello con George Russell, che si è risolto a suo favore anche grazie a un problema tecnico che ha messo fuori gioco il compagno di squadra. “Devo dire che è stata una battaglia molto divertente e non è stata facile a causa del vento – ha detto il pilota bolognese – è stato un peccato il guasto che ha avuto George perché avremmo lottato fino alla fine, ma ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti. Quando ero da solo ho cercato di gestire le gomme”. “Continueremo ad alzare l’asticella, perché Russell era molto veloce questo weekend. Ferrari, Red Bull e McLaren stanno reagendo, vedremo di arrivare pronti anche a Monaco” ha aggiunto l’italiano.

Ai microfoni di Sky, Kimi ha ulteriormente raccontato così la sua gara : “Non volevo vincere così – ha detto – un peccato per George, sarebbe stata molto dura anche se avevo un po’ più di passo. Però ho commesso un errore alla 10, ho avuto un bloccaggio che mi ha messo in difficoltà, non è stato l’ideale, eravamo vicini. Sicuramente in tutto il weekend ho avuto il feeling di essere forte, qui lui aveva sempre fatto differenza, avere vinto è sicuramente un buon segno. Però non sento di aver guidato benissimo come ho fatto a Miami. Alla fine è andata bene e ora devo pensare a Monaco“. Quindi un accenno alle emozioni di gara: “Oggi sono stato molto più calmo anche se ci sono stati alcuni episodi border line, sicuramente ho aspettato di più e cercato di indurlo all’errore. Ma ho commesso degli errori e devo fare in modo che non succedano più”.

La Ferrari è sembrata solida per tutto il fine settimana canadese. Hamilton ha guidato da Hamilton, non lo si vedeva su questi livelli da un bel po’ . Non particolarmente entusiasmante la prova di Leclerc, comunque quarto al traguardo. Ha ammesso di non avere mai sentito “in mano” la sua monoposto SF-26 a Montreal e lo conferma anche il quasi testacoda nel finale in uscita dall’ultima curva. Una battuta a vuoto per Leclerc, non è la fine del mondo, nella sua Monte Carlo nel prossimo weekend avrà la possibilità di rifarsi.

Un grande secondo posto quello di Hamilton, che aveva preannunciato alla vigilia del gran premio di Montreal che qualcosa sarebbe cambiato nel suo approccio alle gare, un lavoro diverso al simulatore e piccoli particolari aggiustati. E si è visto. Hamilton ha battuto Leclerc sia nella qualifica Sprint sia nella qualifica del Gran Premio, poi in gara è stato superbo, tenendo sempre un passo elevatissimo. Terzo a lungo in gara , nel finale è andato a prendere Verstappen e lo ha superato con una bella manovra alla curva 1. Questo è il secondo podio stagionale per Hamilton dopo il terzo posto di Shanghai.