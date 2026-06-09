Commissione Covid, “450mila euro” all’avvocato Di Donna “per una lettera e controllare dei documenti”

Le dichiarazioni in audizione di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, relative al collega dello stesso studio dell'ex premier Conte

E’ tornato in Commissione parlamentare d’inchiesta Covid l”affaire’ mascherine durante l’emergenza Covid del 2020. Al centro questa mattina dell’audizione di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, che ha rilasciato alcune dichiarazione sul ruolo dell’avvocato Luca Di Donna, collega nello stesso studio dell’ex premier Giuseppe Conte. Il nodo il pagamento di 454mila per una consulenza. “Possono essere stati pagati solamente per l’attività di controllo dei documenti prima di caricarli e per – credo – la lettera che hanno scritto quando non ricevevamo l’incasso. Non vedo altre attività oltre a queste”, ha detto Spadaccioli rispondendo alle domande dei parlamentari.

Conte: “Fratelli d’Italia rimesta nel fango ma gli torna addosso”

Immediato l’intervento di Giuseppe Conte nella doppia imbarazzante veste di ex-premier e componente della commissione Covid “Cari esponenti di centrodestra: non perdete tempo, perché non troverete mai una mia attività illecita. Potete stare qui dieci anni, vent’anni, trent’anni. Anche perché io, a differenza vostra, quando ci sono state delle indagini e c’è stata l’opportunità, mi sono subito presentato al Tribunale di Brescia al Tribunale di Roma. Sono andato e ho spiegato tutto. È stato tutto immediatamente archiviato”. così il leader del Movimento 5 stelle. E su ciò che è accaduto oggi in commissione Covid l’ex premier aggiunge: “È successa una cosa gravissima rispetto a tutte le irregolarità commesse in commissione Covid. Ovviamente si sono presi un calcio sui denti perché chi è stato ascoltato ha spiegato che Conte non è mai intervenuto, non ha mai fatto avere una notizia, ha chiuso il suo studio quando è stato nominato presidente del Consiglio nel 2018“.

“Non ho mai suggerito di andare da un altro avvocato. Non ho mai avuto un rapporto societario o un contratto di società con altri avvocati, non sono più tornato in quei luoghi o materialmente in quello studio e non ho più ricevuto coloro che continuano a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni. Quindi, cari esponenti di Fratelli d’Italia, voi potete rimestare nel fango, ma il fango vi viene addosso, perché solo la vostra malafede vi può far perdere tutto questo tempo”, conclude Conte rispondendo alle polemiche di Fdi sulla sua presenza nella Commissione parlamentare di inchiesta Covid.

Presidente Commissione: “Opposizioni? Sorprendono polemiche surreali e infondate”

“Tutte le attività sono state svolte in maniera assolutamente legittima seguendo tutte le regole previste per le Commissioni d’inchiesta; sono passate in ufficio di presidenza non una, bensì due volte senza che le opposizioni contestassero nulla di quelle attività quindi le polemiche di oggi sorprendono totalmente”. L ha dichiarato Marco Lisei, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta Covid, replicando alle opposizioni che in polemica con la delega ai consulenti a “effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia” hanno abbandonato i lavori odierni dell’organismo parlamentare e chiesto le dimissioni del presidente.