Le “fake news” su Belen indagata per omissione di soccorso, smentite dal suo legale

La vicenda riguarda due episodi avvenuti nel centro di Milano. L'avvocato precisa: "Falso. Le notizie sulla sua salute stanno danneggiando la sua immagine"

La notizia su Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso è smentita dal suo legale . “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso – precisa il legale della showgirl argentina, l’avvocato Giuseppe Russo attraverso una nota inviata all’ANSA,- In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”.

“Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero – aggiunge il legale – stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa“.

La vicenda riguarda due episodi avvenuti nel centro di Milano . Il primo in via Melzi d’Eril, vicino l’Arco della Pace, dove il suv avrebbe colpito lo specchietto di un’auto parcheggiata. Il secondo, invece, in via San Marco: in quel caso il mezzo guidato dalla conduttrice avrebbe urtato uno scooter e altre vetture in sosta, e tre persone avrebbero riportato ferite lievi.





