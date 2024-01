Simonetta Lorusso nominata “ufficialmente” Presidente della Fiera del Levante

Il Consiglio regionale della Puglia ha eletto Simonetta Lorusso presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari, con 20 favorevoli su 41 votanti, . La candidatura dell’imprenditrice barese è stata indicata dalla Giunta regionale tramite deliberazione, con cui si è proposto all’ Assemblea regionale di perfezionare la nomina tramite l’espressione del voto.

Simonetta Lorusso ha ricoperto il ruolo di amministratore delegata di Saicaf e di American Motors. In politica era stata già candidata nel Partito Democratico per cui è stata assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari tra il 2004 ed 2009 nella Giunta guidata da Michele Emiliano sindaco. Dal 2013 al 2021 è stata anche presidente del Circolo della Vela di Bari che sotto la sua gestione ha conquistato il riconoscimento di miglior circolo velico d’ Italia.

L’incarico, come spiegato dalla stessa presidente in una nota a margine della sua nomina , verrà ricoperto con lo spirito di «civil servant» cioè a titolo gratuito . “La Fiera è nei cuori di tutti i pugliesi. Certo, i tempi sono cambiati e anche la nostra amata istituzione porta il peso dei suoi anni” spiega la presidente Lorusso aggiungendo “In questi giorni ho letto con grande interesse numerosi interventi costruttivi ricchi di idee e suggerimenti per il futuro. Ed è proprio di questo che c’è bisogno: nuove prospettive, proposte propulsive tese non già a demolire, ma a fare tesoro del passato sul quale innestare la pianificazione a venire. Perché senza memoria non può esserci futuro. Per mia natura sono sempre stata aperta al nuovo e soprattutto all’ascolto. Pertanto, in questo primo periodo sarò lieta di fare incontri serrati con associazioni, ordini professionali, categorie imprenditoriali, ascoltando le indicazioni che giungono dal territorio“.