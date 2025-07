Formula 1, Gp di Silverstone: doppietta McLaren

di Silvia Signore

La Formula 1 è torna oggi, domenica 6 luglio in pista con il Gp di Silverstone- Gran Premio della Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale , ultima della prima parte del campionato 2025. Su questa pista 75 anni fa, si corse il primo gran premio della Storia. Nelle qualifiche si era assisito al ritrovato dominio del campione del mondo in carica Max Verstappen, che gli valsa la partenze il pole position. A seguire Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren e George Russell su Mercedes. Ferrari in terza fila con Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto). In 41 gare su 59 a Silverstone, più di due terzi, sono state vinte dalla prima fila. In tal senso, si contano 22 ‘pole vincenti’ mentre dal secondo posto sono arrivati 19 successi.

Nell’edizione del 1950 a vincere fu il pilota italiano Nino Farina al volante dell’Alfa Romeo, precedente il connazionale Luigi Fagioli anche lui su una vettura del Biscione. Un anno dopo, sempre qui a Silverstone, la Ferrari vinse la sua prima gara in F1. Oggi è stato Lando Norris a vincere dopo una gara resa difficilissima dalla pioggia. Il GP inglese si è concluso al termine di 52 lunghissimi giri, con la doppietta del team McLaren, ma la vera sorpresa è costituita dal tedesco Nico Hulkenberg che a 37 anni, per la prima volta in carriera dopo 239 Gran Premi disputati è salito sul podio sul terzo gradino, con sua Sauber, dopo aver resistito agli attacchi di un rinato Hamilton sotto la pioggia di casa.

Una gara decisamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari , velocissima sull’asciutto sin dalle prove libere del venerdì ma che ha dovuto fare i conti in gara con una pioggia praticamente incessante. A salvare l’onore del team del Cavallino Rosso a Silverstone è stato Lewis Hamilton, a lungo in lotta per il podio ma che alla fine deve accontentarsi del 4° posto. Quinta posizione per Max Verstappen, in difficoltà per tutta la corsa a causa dell’assetto molto scarico della sua RB21: un azzardo che ha pagato in qualifica, ma non in gara. Sesto Pierre Gasly, autore di una grande gara. Settima piazza per Lance Stroll, seguito dal compagno Fernando Alonso. La zona punti si è chiusa con Alex Albon, nono, e George Russell, decimo. Gara rivelatasi molto complicata per Charles Leclerc, che ha terminato fuori dalla top 10, finendo 14° quindi fuori dalla zona punti, a causa di una strategia rivelatasi non azzeccata, ma anche per alcuni suoi errori,.

La gara inglese è andata decisamente in maniera diversa da quanto si aspettava, anche per la Red Bull . Verstappen, scattato dalla pole position, ha dovuto fare i conti con una monoposto decisamente scarica aerodinamicamente, che per tutta la gara gli ha reso la vita difficilissima . Momento decisivo della gara è stata la ripartenza dopo la seconda Safety Car, che è costata a Piastri una penalità di 10 secondi, e che ha visto Verstappen finire fuoripista perdendo posizioni e secondi preziosi. Lunghissimo l’elenco dei piloti costretti al ritiro: Antonelli, Bortoleto, Colapinto, Hadjar e Lawson.

Una vittoria importante e anche un po’ fortunata per Lando Norris, autore di una gara impeccabile nonostante le condizioni a dir poco complicate, che hanno messo in difficoltà praticamente tutti i piloti. L’inglese ha approfittato dell’errore commesso dal compagno di squadra Oscar Piastri, che ha chiuso in seconda posizione penalizzato per aver commesso un’infrazione di regime di Safety Car mentre si trovava in testa alla corsa. Piastri rimane in testa al Mondiale con 234 punti, otto in più rispetto al compagno di squadra Norris. Terzo Verstappen a 165 punti.

GP Silverstone, la classifica finale