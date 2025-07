Continua il caldo sull’Italia nel weekend, oggi bollino rosso in 15 città

L'afa allenta un po' la morsa da domani, l'allerta massima riguarderà solo 7 città e comparirà il primo bollino verde

Si intravedono i primi segni di rallentamento nell’ondata di caldo record che interessa l’Italia. Anche se oggi, sabato 5 luglio, saranno ancora 15 le città da bollino rosso secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Numero in calo rispetto alle 20 di ieri e che scenderà ancora nelle ore successive: domenica 6 luglio infatti saranno solo 7 le città in allerta massima

Città da bollino rosso oggi e domani

Oggi i bollini rossi previsti sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. E sempre oggi bollino arancione per Cagliari, mentre 11 città saranno bollino giallo : Bari, Brescia, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Verona.

Il quadro cambia ancora domani con 7 bollini rossi : Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara, , 4 arancione : Bari, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, e 15 bollini gialli Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. E compare il primo bollino verde dopo giorni a Venezia.

Como dalle 6 di questa mattina è stata colpita da un nubrifragio . Sono circa quaranta gli interventi di soccorso svolti dai vigili del fuoco del commando provinciale, dopo l’arrivo di numerose chiamate alla centrale operativa. La metà ha interessato la città, prevalentemente per allagamenti con soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante dalle quali erano caduti rami per il forte vento. Nella centralissima piazza Cavour, il lago è fuoriuscito dai tombini, allagando interamente il piano stradale e compromettendo la circolazione. Tra le zone più colpite ci sono anche Grandate, San Fermo della Battaglia, via Pasquale Paoli e via Milano. Non c’è stata però l’esondazione del lago, il cui livello è monitorato. La polizia locale verso le 10.50 ha comunicato che nelle zone del lungolago la circolazione è ripresa normalmente. Restano chiusi i sottopassi di via Colombo e dei Lavatoi. Le province di Varese, Como e Bergamo sono state quelle maggiormente colpite dal maltempo che si sta spostando verso Est.

Anas fa sapere che è stato riaperto sulla SS342 “Briantea” il tratto in entrambe le direzioni, dal km 42,100 al km 42,400, a Lurago d’Erba, in provincia di Como, che era stato chiuso a causa di un sottopasso allagato. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi un’allerta gialla per temporali in Emilia Romagna, Lombardia e Marche. Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas il traffico è in costante aumento. Nella serata di domani è previsto bollino rosso per i rientri dai weekend e dalle vacanze.

La situazione in Emilia Romagna

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla per temporali valida dalle ore 12:00 di oggi fino alla mezzanotte di domani. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, con particolare attenzione ai rilievi e alla pianura settentrionale. Nel pomeriggio sono attesi temporali intensi su tutte le aree montane delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini.

Non si esclude che fenomeni temporaleschi possano estendersi anche alle zone di pianura, con il rischio di frane localizzate, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Per domani l’allerta viene estesa anche alla provincia di Ferrara. I fenomeni temporaleschi, che potrebbero risultare di forte intensità, saranno più probabili sui rilievi e nelle pianure settentrionali, ma potranno coinvolgere anche la Romagna.

Voli dirottati per forti temporali

Da questa mattina nubifragi e forti temporali si sono abbattuti su Bergamo e sulla Bergamasca , dapprima nella zona montuosa delle Orobie e poi sul capoluogo e sulla pianura. Per questo motivo sono stati dirottati 13 voli in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio di cui nove a Bologna, tre a Malpensa e uno a Verona. Nessun volo e’ stato cancellato ma si registrano numerosi ritardi sia nelle partenze che negli arrivi.

Caldo “africano” al centro sud

Al Centro-Sud resiste invece l’afa di matrice africana: oggi ci sono 15 città da bollino rosso : Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo che domani scenderanno a 7 (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara), con tre bollini arancione, per Cagliari, Messina e Reggio Calabria.

L’allerta temporali per oggi riguarda in particolare i rilievi dell’Emilia centrale, la montagna piacentino-parmense, l’Alta collina piacentino-parmense, la Collina emiliana centrale, la Montagna bolognese, la Collina bolognese e in Lombardia la Bassa pianura centro-occidentale, l’Alta pianura orientale, la Pianura centrale, la Valchiavenna, la Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano, oltre a varie zone delle Marche.

Previsioni meteo weekend