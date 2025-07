Mafia & Appalti: ritrovati dopo 30 anni i brogliacci delle intercettazioni

Quattro buste gialle per riaprire l’inchiesta. I plichi erano ricoperti di polvere e lasciati a terra in archivi da tempo non utilizzati. Il ritrovamento è stato ottenuto al termine di ricerche durate più di due anni

Dopo 30 anni sono stati ritrovati i brogliacci delle intercettazioni dell’inchiesta “Mafia e appalti” . I finanzieri del Gico della Guardia di finanza di Caltanissetta, nella tarda mattina del 2 luglio, su delega della locale Dda, hanno compiuto alcune attività di ricerca e acquisizione documentale nella sede di Palermo. Nel corso delle attività, disposte dalla procura nissena, sono stati dunque ritrovati i brogliacci delle intercettazioni effettuate negli anni ’90 circa le infiltrazioni di Cosa nostra nel settore imprenditoriale e, in particolare, nelle aziende già appartenenti al Gruppo Ferruzzi.

I brogliacci sono stati rinvenuti in quattro buste di colore giallo ancora recanti i timbri della Guardia di Finanza apposti nel 1992, ricoperti di polvere e lasciati a terra in archivi da tempo non utilizzati. Il ritrovamento dei brogliacci è stato ottenuto al termine di ricerche durate più di due anni e che hanno comportato la consultazione di più di duemila faldoni con centinaia di migliaia di pagine di documenti. Il contenuto dei brogliacci è attualmente al vaglio delle autorità inquirenti.

Con il ritrovamento dei brogliacci negli scantinati della procura di Palermo, tra 2 mila vecchi faldoni, i militari del Gico della Guardia di Finanza di Caltanissetta – a cui la procura nissena ha affidato il filone investigativo sull’insabbiamento del dossier “Mafia e appalti” dovranno verificare se c’è attinenza con gli ascolti delle bobine della stessa indagine.

l’ex pm di Palermo Gioacchino Natoli

I nastri, secondo un vecchio documento, firmato dall’ex pm di Palermo, Gioacchino Natoli ieri ascoltato per 12 ore dalla procura di Caltanissetta, dovevano essere distrutti. La distruzione – secondo un accertamento tecnico calligrafico – sarebbe stata aggiunta a penna dall’aggiunto Giuseppe Pignatone. I due ex Pm sono indagati a Caltanissetta per favoreggiamento alla mafia. Quelle intercettazioni, però non sono mai state distrutte e sono state ritrovate. Si tratta dei nastri delle intercettazioni che furono disposte dalla procura di Palermo sul connubio tra imprenditori siciliani, insediati a Massa Carrara (in Toscana), ed esponenti di Cosa nostra. I militari delle Fiamme Gialle dovranno accertare se il lavoro svolto alla procura di Palermo all’inizio degli anni ’90 sia stato coerente con i provvedimenti giudiziari adottati poco prima della strage di via D’Amelio, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta il 19 luglio del 1992.

Ex pm Natoli ascoltato per 12 ore

Fino a tarda sera, ieri Gioacchino Natoli, accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia e calunnia, è stato sentito Per quasi 12 ore, dai magistrati di Caltanissetta dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per gli scenari scaturiti dopo l’archiviazione dell’indagine Mafia e appalti, un grande faldone del Ros Carabinieri di Palermo in cui sono emersi legami tra imprenditori palermitani come Antonio Buscemi e Cosa nostra. L’ex pm di Palermo ha deciso di rispondere a tutte le domande dei magistrati nisseni.