Ue, Belloni lascia gabinetto von der Leyen

Era entrata nel team dei consulenti della presidente della Commissione alla fine dello scorso gennaio, come capo consulente diplomatica

Elisabetta Belloni ex capo capo dei servizi segreti italiani alla guida del Dis (Dipartimento Informazione e Sicurezza) ha lasciato il gabinetto del commissario europeo Ursula von der Leyen. “Possiamo confermare che Elisabetta Belloni lascia il gabinetto“, ha dichiarato una portavoce della Commissione. La Belloni era entrata nel team dei consulenti della presidente della Commissione alla fine dello scorso gennaio, come capo consulente diplomatica. La diplomatica italiana aveva presso l’esecutivo Ue un contratto iniziale di due anni, rinnovabile, per un massimo di 220 giorni di lavoro all’anno. L’ex capo del Dis ha motivato la scelta “per ragioni personali”. Tuttavia la Belloni ha spiegato che la sua uscita “era prevista e che andrà via da ottobre”. Dunque continuerà a lavorare per il prossimo summit Ue con la Cina, previsto alla fine di luglio.

Il portavoce della Commissione per il bilancio e il personale, Balasz Ujvari, ha preferito rispondere con un “no comment” alla domanda se sia vero che la Belloni abbia lasciato il posto di Chief Adviser della von der Leyen perché non andava d’accordo con il capo di gabinetto, Bjoern Siebert: “Dispongo di pochissime informazioni sul caso. L’unica cosa che posso fare è confermare che Belloni lascerà la sua posizione, ma non ho informazioni ulteriori“.

Belloni aveva tra le sue funzioni anche le relazioni con gli Usa . Ma la partita sui dazi, all’interno del gabinetto, è stata seguita principalmente dal responsabile Trade Tomas Baert con il braccio destro della presidente Björn Seibert, insieme al commissario al Commercio Maros Sefcovic e il suo team.

Il rischio ora è che non ci siano più italiani in posizioni chiave nel gabinetto von der Leyen, fatta eccezione per Valeria Miceli, che però è stata destinata a un nuovo incarico dopo i cinque anni già trascorsi nel team della presidente durante la scorsa legislatura.