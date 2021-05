SI CHIUDE IL PROCESSO AMBIENTE SVENDUTO. MA E’ SOLO IL 1° GRADO…

Ventidue anni di reclusione sono stati inflitti a Fabio Riva, 20 per Nicola Riva (nei cui confronti i pm derlla procura di Taranto avevano chiesto rispettivamente 28 e 25 anni), 21 anni e 6 mesi a Girolamo Archina’ ex responsabile delle relazioni esterne . LE 83 PAGINE DEL DISPOSITIVO DI SENTENZA

di ANTONELLO de GENNARO

Si è concluso questa mattina dopo 9 alle 10.45 dopo 329 udienze durate cinque anni (la prima il 17 maggio del 2016 il primo grado del processo Ambiente Svenduto con 47 imputati dinnanzi alla Corte d’Assise di Taranto (presidente Stefania D’Errico, a latere Fulvia Misserini e sei giudici popolari) relativo ai reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro contestati alla gestione dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto da parte del Gruppo Riva .

Il processo ha origine a seguito del sequestro degli impianti dell’area a caldo del siderurgico dell’Ilva di Taranto e degli arresti avvenuti a partire dal 26 luglio 2012 su ordine del gip Patrizia Todisco. La pubblica accusa ha sempre parlato di inquinamento “devastante per l’ambiente e per la salute”

Sono centinaia le pagine rivelate (ed altrettante quelle non uscite) dedicate ai contatti con i giornalisti locali. “Ho sempre sostenuto che bisogna pagare la stampa. Pagare la stampa per tagliare la lingua”, diceva al telefono Archina ignorando di essere intercettato dalle Fiamme Gialle. Per non parlare dei contributi pubblicitari a testate semiclandestine, che una volta cessati hanno fatto scatenare qualche giornalista diventato “giustizialista” last minute. Le indagini della Guardia di Finanza grazie a 11mila telefonate intercettate aveva portato alla luce la rete di contatti intessuti dai vertici dell’impresa con la politica, e del grande corruttore Girolamo Archinà con la stampa tarantina “comprata & svenduta” per tenere la situazione sotto controllo.

Ventidue anni di reclusione sono stati inflitti a Fabio Riva, 20 per Nicola Riva (nei cui confronti i pm della procura di Taranto avevano chiesto rispettivamente 28 e 25 anni), 21 anni e 6 mesi a Girolamo Archina’ ex responsabile delle relazioni esterne , ed i i rapporti istituzionali ritenuto dai pm la “longa manus” dei Riva. Condannato a 17 anni e 6 mesi Lorenzo Liberti ex consulente della procura di Taranto.

21 anni la condanna per Luigi Capogrosso, ex direttore a Taranto (28 anni la richiesta dei pm) e 21 anni e 6 mesi, 4 anni sono stati comminati ad Adolfo Buffo (la richiesta era di 20 anni), all’epoca dei fatti direttore del complesso di Taranto ed attualmente direttore generale di Acciaierie d’Italia, la società tra Invitalia (che rappresenta lo Stato ) ed il Gruppo ArcelorMittal ., al quale è stata contestata anche la responsabilità di due incidenti mortali sul lavoro.

“Del merito di questa sentenza, tanto incredibile quanto ampiamente preannunciata, parleremo con le nostre impugnazioni. Mi interessa solo richiamare l’attenzione sulla dimensione scenografica della lettura del dispositivo. In prima fila, al centro dell’aula, solo un lungo e comodo banco per l’Accusa. Per la Difesa nemmeno un simbolico strapuntino”. Così ha commentato l’avvocato Giandomenico Caiazza, legale di Archinà.

“Una foto perfetta nitida e veritiera di questo processo, una vicenda interamente appaltata alla Pubblica Accusa, nella quale la Difesa ha rappresentato solo un inevitabile intralcio. Mai visto uno spettacolo del genere – solo il banco per l’Accusa – in tutta la mia carriera di avvocato” ha aggiunto Caiazza.

Assolto invece l’ex presidente del cda Ilva, Bruno Ferrante, che è stato anche prefetto di Milano (per i quali i pm avevano chiesto 17 anni). Confiscati gli impianti dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto che furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 e forti sanzioni pecuniarie: 4,6 milioni a ILVA spa, 1, 2 milioni a Riva Fire e Riva Forni elettrici. Condanne a 11 anni e mezzo per Marco Andelmi ex capo area parchi , ed a 5 anni e 6 mesi all’avvocato Francesco Perli, legale dell’azienda.

Condannato a 3 anni e mezzo per Nichi Vendola, che ha così commentato: “Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità È come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l’ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all’avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l’ennesima prova di una giustizia profondamente malata“.

“Sappiano i giudici che hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. – ha aggiunto Vendola – Hanno umiliato persone che hanno dedicato l’intera vita a battersi per la giustizia e la legalità. Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell’Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella azienda” concludendo “Ho taciuto per quasi 10 anni difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò contro questa carneficina del diritto e della verità“.

3 anni sono stati inflitti a e per l’ex- assessore all’ambiente Michele Conserva. Dichiarata la prescrizione per il consigliere regionale Donato Pentassuglia, attuale assessore regionale all’Agricoltura. Nei confronti di Giorgio Assennato, ex direttore generale di Arpa Puglia, che aveva rinunciato alla prescrizione, veniva contestato il favoreggiamento verso Vendola, in pratica avrebbe negato le pressioni dell’ex governatore pugliese su Arpa. L’ accusa avevano chiesto un anno di condanna. I giudici invece lo hanno condannato a 2 anni due.

Fonti dell’attuale gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto dopo la sentenza di primo grado del processo per il presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva negli anni di gestione dei Riva hanno spiegato che “La confisca dell’area a caldo disposta oggi in sede di processo non ha di fatto alcun effetto immediato sulla produzione, che sarà efficace ed esecutivo solo dopo il giudizio definitivo della Cassazione”. Gli impianti di Taranto, restano di fatto sequestrati ma con facoltà d’uso agli attuali gestori della fabbrica in quanto sono ritenuti strategici per l’economia nazionale da una legge del 2012 confermata anche dalla Corte Costituzionale.

Per area a caldo vanno intesi acciaierie, parchi minerali (attualmente coperti) , agglomerato, altiforni e cokerie. Da segnalare che nel passaggio degli impianti dall’attuale proprietà di ILVA in amministrazione straordinaria all’acquirente, cioè la società Acciaierie d’Italia (tra ArcelorMittal ed Invitalia), il dissequestro degli impianti è previsto come condizione sospensiva. Il passaggio del controllo allo Stato italiano è stabilito contrattualmente entro maggio 2022.

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

I COMMENTI DELLA DIFESA

“Come ammesso dagli stessi periti, sotto la gestione dei Riva Ilva ha sempre operato e prodotto rispettando tutte le normative vigenti. I Riva hanno costantemente investito ingenti capitali in Ilva al fine di migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle norme” ha dichiarato l’avvocato Luca Perrone “Il totale degli investimenti erogati sotto la loro gestione ammonta a 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di natura specificatamente ambientale. Cifre e numeri che sono stati certificati dal Tar e dalle due sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano di assoluzione piena perché i fatti non sussistono, perché non c’è stato dolo e perché gli investimenti realizzati sono stati veri e cospicui“. L’avvocato Perrone ha evidenziato che “come anche certificato dall’Arpa, nel corso della gestione Riva sono state adottate le migliori tecniche/tecnologie allora disponibili (Best Available Technology del 2005) e come sempre i Riva si sarebbero prontamente adeguati anche a quelle del 2012 nei quattro anni successivi previsti dalle normative“.

L’avvocato Pasquale Annicchiarico, difensore di Nicola Riva, anch’egli ex amministratore dell’ILVA ha fatto presente che il suo assistito “è stato presidente solamente due anni, dal 2010 al 2012, e sotto la sua presidenza si sono raggiunti i migliori risultati ambientali della gestione Riva con valori di diossina e benzoapirene bassissimi che si collocano a meno della metà dei limiti consentiti dalla legge. Risultati straordinari dovuti agli investimenti quantificabili in oltre 4 miliardi di euro e alla gestione degli impianti sempre tesa al massimo rispetto delle normative ambientali“.