Sguardi che parlano: la periferia di Roma vista dai suoi giovani

Un progetto realizzato dall’associazione Amici dei Bimbi ETS e dalla fotografa Erica Fava, con il supporto e la collaborazione di Canon Italia, per offrire ai giovani dell’ex residence Bastogi un percorso di espressione e riscatto attraverso la fotografia.

di Silvia Signore

Emozioni a colpi di guantoni La boxe è disciplina, ma anche divertimento . Un momento di sfogo e libertà, in cui ragazze e ragazzi possono esprimere emozioni e trovare uno spazio tutto loro. Da domani 4 luglio 2025, il Museo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma ospiterà l’evento conclusivo del progetto Canon Young People Programme – Bastogi, un’iniziativa che ha trasformato la fotografia in uno strumento di espressione, crescita e inclusione per i bambini di uno dei quartieri più complessi e spesso dimenticati della capitale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Canon Italia, l’associazione Amici dei Bimbi ETS e la fotografa di moda Erica Fava, con il supporto di professioniste come la psicoterapeuta e fotografa Elena Russo e la fotografa Lucrezia Carnevale. Insieme, hanno dato vita a un laboratorio fotografico durato otto mesi, da ottobre 2024 a maggio 2025, che ha coinvolto oltre venti bambini e adolescenti dai 4 ai 18 anni, residenti nell’ex residence Bastogi, nella periferia nord-ovest di Roma.

Un percorso di formazione, scoperta e riscatto

Il laboratorio ha offerto ai partecipanti le basi della fotografia digitale , ma soprattutto uno spazio sicuro e stimolante in cui raccontarsi, esplorare la propria identità e immaginare un futuro diverso. Ogni incontro è stato un’occasione per sviluppare competenze tecniche, ma anche per riflettere sulle possibilità di cambiamento. Le immagini realizzate dai giovani fotografi non sono semplici esercizi visivi: sono testimonianze autentiche di sogni, paure, emozioni e speranze. Ogni scatto è un atto di fiducia, un gesto creativo che rompe il silenzio e restituisce dignità a un territorio spesso raccontato solo attraverso stereotipi e cronaca. Oltre a stimolare la creatività, questa esperienza mira a generare un impatto positivo sulle prospettive future dei partecipanti, ampliando le loro possibilità di crescita personale e professionale.

“Insegnare fotografia in un contesto così unico e complesso come quello di Bastogi è stata un’esperienza trasformativa. Non solo ho avuto l’opportunità di trasmettere conoscenze, ma soprattutto di imparare insieme ai ragazzi, riscoprendo la fotografia attraverso i loro occhi, le loro storie e la loro creatività. Sono convinta che sia solo l’inizio di un cammino che continuerà a evolversi negli anni a venire.” Afferma Erica Fava, fotografa di moda e insegnante del progetto.

“Nell’ambito delle iniziative di formazione inclusiva dei residenti di Bastogi, abbiamo organizzato negli anni numerosi percorsi diretti a ridurre la marginalità e la devianza degli adolescenti, con il coinvolgimento di individui e gruppi creativi.” Afferma Stefano Santini, Presidente Amici dei bimbi ETS. “Ma poiché i giovani non sono vasi da riempire ma persone da stimolare, quando la Volontaria Erica Fava ci ha proposto la sua collaborazione, unitamente a CANON Italia, ci è parso giusto costruire insieme un percorso di educazione all’immagine che li rendesse protagonisti attivi anziché ricettori passivi. L’esito di questa esperienza approda a una prestigiosa location artistico-culturale allo scopo di dimostrare che esiste sempre una modalità di acculturazione per lo sviluppo dei territori, quando impariamo a orientare in maniera innovativa lo sguardo sul reale. E trattandosi di immagine fotografica, un nuovo sguardo è il fine ultimo della ricerca/azione sul tempo presente.”

Una mostra che dà voce a chi non l’ha mai avuta

La mostra, che sarà inaugurata al MAXXI il 4 luglio, rappresenta il culmine di questo percorso . Le fotografie esposte raccontano Bastogi attraverso lo sguardo diretto e potente dei suoi giovani abitanti, offrendo una narrazione alternativa, personale e profondamente umana. La mostra troverà una rivitalizzazione sui luoghi di partenza del percorso creativo, e sarà visitabile nell’area workshop di via Arnaldo Canepa, 20 nel cuore del comprensorio edilizio Bastogi, in cui AMICI DEI BIMBI ETS sviluppa laboratori, incontri con artisti e attività ludico-ricreative per la popolazione residente.

“Canon Young People Programme è sinonimo di crescita, esplorazione e nuove opportunità. Vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per raccontare la propria realtà e immaginare un futuro diverso. Crediamo che la fotografia possa essere un potente mezzo di espressione e inclusione, capace di generare un impatto positivo nelle comunità. Il progetto di Bastogi ne è un esempio straordinario e non smetterò mai di ringraziare la formidabile comunità che mi ha accolto e mi ha fatto immediatamente sentire uno di loro; persone che sanno trarre il meglio e il positivo dalle persone che incontrano e rendono ancora più bello il vivere e lavorare insieme, per il bene comune” ha dichiarato Paolo Tedeschi, Head of Corporate, Marketing & Sustainability Communication di Canon Italia.

Un impegno concreto per le nuove generazioni