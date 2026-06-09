Ballottaggi, Lecco, Arezzo e Macerata al centrodestra. Chieti, Trani e Agrigento al centrosinistra

Affluenza in calo di oltre otto punti: è al 52%. Testa a testa a Trani. La premier Meloni: "I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza"

L’affluenza definitiva ai ballottaggi è stata del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dai dati ufficiali dal sito Eligendo del Viminale. Sei i capoluoghi di provincia coinvolti: Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Occhi puntati anche su Vigevano dove il candidato sostenuto da Vannacci, Furio Suvilla, è arrivato quarto al primo turno e ha invitato i suoi elettori a votare scheda nulla o bianca.

Youtrend, su 118 comuni 50 a sinistra, 40 a destra, 28 ai civici

Secondo le elaborazioni di Youtrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15 mila abitanti al voto per le amministrative 2026 il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Ai ballottaggi delle amministrative 2026 il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2.

Pd, segnale al Governo, un’ alternativa c’è

“Il risultato delle elezioni amministrative conferma la forza e il radicamento del centrosinistra nelle città italiane. Con il primo turno, nei capoluoghi il risultato finale è 10 a 6 per il centrosinistra. Si tratta di un dato significativo che premia il lavoro delle amministratrici e degli amministratori locali e la credibilità di progetti costruiti attorno ai bisogni concreti delle comunità. In una fase complessa per il Paese, con un Governo che nega l’evidenza, i cittadini continuano a riconoscere nel centrosinistra una proposta seria, competente e vicina alle persone. Dove si costruiscono coalizioni ampie, unite e credibili, capaci di mettere al centro servizi pubblici, lavoro, sostenibilità e coesione sociale, siamo competitivi. È un’indicazione importante per il futuro: il centrosinistra rappresenta un’alternativa solida alla destra di governo». Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, Capigruppo PD alla Camera dei Deputati e al Senato, e Nicola Zingaretti, Capodelegazione Pd al Parlamento Europeo.

Meloni, i ballottaggi confermano la forza del centrodestra