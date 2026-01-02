“Nuda con i vestiti”: una donna per le donne

"Nuda con i vestiti" è un atto d'amore verso se stessi e verso gli altri: parte dei proventi sosterrà progetti per bambini e ragazzi in Brasile. Una scintilla per chi cerca verità, luce e trasformazione.

di Ilaria Cerulla

Aline Improta è una giornalista, ghostwriter e autrice italo-brasiliana. Dopo anni trascorsi a dare voce alle storie degli altri, ha scelto di raccontare la propria per trasformare il vissuto personale in strumento di guarigione collettiva. Laureata a pieni voti in Relazioni Internazionali, con un background in comunicazione e marketing, Aline unisce competenze accademiche, sensibilità narrativa e una forte spinta umanitaria.

Appassionata di crescita interiore, scrittura terapeutica ed evoluzione emotiva, ha ideato un percorso di introspezione guidata per aiutare le persone a riconoscere il proprio valore e a riscrivere la propria storia.

“Ho scritto Nuda con i Vestiti per onorare le mie radici. – racconta Aline – Ho condiviso la mia storia, una storia che si intreccia con un vissuto collettivo di tante persone: la questione dell’adozione e… lo scandalo delle adozioni internazionali degli anni ’90 dal Brasile. Ho trovato il coraggio di scrivere una verità che il mondo che faceva finta di non vedere, una storia che è esistita e si ripete ancora in altri paesi del mondo. Questo libro non è solo un racconto. È la testimonianza del mio passaggio in questo mondo. È la voce di una bambina venuta da lontano, che ha camminato tra sogni e dolore, tra sostanza e tristezza, che ha raccolto pezzi di sé lungo la strada e li ha trasformati in parole, in carezze, in possibilità. È la storia di chi ha imparato che le origini non def iniscono il destino, che il punto di partenza non decide il traguardo“

Con “Nuda con i vestiti”, il suo primo libro in prima persona, Aline Improta si mette a nudo con coraggio, delicatezza e autenticità, donando parte dei proventi a due associazioni no-prof it che operano in Brasile a sostegno dei bambini. E’ un libro che non intrattiene soltanto, ma provoca . Che non consola, ma scuote. È una chiamata a vivere con autenticità in un’epoca in cui tutto è filtrato e spettacolarizzato. “Essere nudi non significa mostrarsi davvero. La vera nudità è spogliarsi delle paure, dei condizionamenti e delle maschere che indossiamo ogni giorno per sentirci accettati”, scrive Aline Improta. Il suo messaggio è chiaro: la felicità non è fuori, nelle cose che inseguiamo, ma dentro di noi. Bisogna imparare a guardarsi negli occhi, a riconoscere il proprio valore, a riscoprire il sogno profondo della propria anima.

In un mondo che celebra la perfezione e nasconde le fragilità, “Nuda con i vestiti” è un viaggio intimo e coraggioso nell’anima. Un saggio autobiografico in cui l’autrice, si spoglia di maschere, condizionamenti e paure e ci guida con delicatezza in un percorso di lettura e scrittura terapeutica che ci aiuta a guardarci dentro, conoscerci davvero e, soprattutto, amarci. In questo viaggio personale e potente, emergono frammenti di una storia collettiva taciuta e dimenticata: lo scandalo delle adozioni internazionali dal Brasile.

Un intreccio di vite, destini e omissioni che ancora oggi lascia domande aperte e ferite non risolte . Ma questo libro non è solo denuncia: è rinascita, guarigione, amore. “Nuda con i vestiti” è un libro che parla soprattutto alle nuove generazioni, iperconnesse ma spesso incapaci di contatto reale, e che offre uno strumento concreto per ritrovare se stessi, costruire relazioni sane e dare un senso più autentico alla propria vita. Un viaggio che parte da una verità semplice: solo spogliandoci delle maschere possiamo davvero rivestirci della nostra anima.

“Oggi sono una donna forte, ma vulnerabile allo stesso tempo. Forte perché so rialzarmi, vulnerabile perché so e riconosco di avere le mie crepe e non ho più paura di mostrarle. Amo emozionarmi e non mi vergogno più di avere gli occhi lucidi o delle lacrime che scendono, perché sono il segno che il mio cuore è vivo. Sono una sognatrice, ma sto ancora imparando a credere un po’ di più in me stessa, ogni giorno. Spero con tutto il cuore che il mio libro possa accendere una scintilla in chi legge, “accendere un click”. La sua missione non è raccontare chi sono io, ma aiutarti a capire chi sei tu!”.