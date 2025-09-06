MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
6 Settembre 2025 16:35
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
6 Settembre 2025 16:35

Mostra Cinema Venezia 2025, tutti in attesa dei premi

  • Cinema, Spettacolo & Cultura
'The Voice of Hind Rajab' domina le previsioni per il Leone d'Oro di questa edizione, ma la corsa per gli altri premi è un vero rebus
dalla nostra inviata Silvia Signore

Sta per calare Il sipario sulla 82esima Mostra del Cinema di Venezia . Mentre il Lido si prepara per la cerimonia di premiazione di oggi, nei corridoi dell’Hotyel Excelsior ed in sala stampa è già in pieno svolgimento il gioco più atteso : il toto-Leone. E quest’anno sembra esserci un nome che mette d’accordo quasi tutti. A dominare le previsioni è, senza alcun dubbio, ‘The Voice of Hind Rajabdiretto dalla regista tunisina Kaouther ben Hania. L’accoglienza al termine della proiezione ufficiale, infatti è stata un vero evento nell’evento: 24 minuti di standing ovation ed applausi ininterrotti, i più proliugati di questa manifestazione, per il film che ricostruisce, attraverso le registrazioni audio autentiche, la straziante storia vera di Hind Rajab, una bambina palestinese di sei anni.

Se il premio più prestigioso sembra avere una direzione chiara e condivisa pressochè da tutti, la corsa per gli altri riconoscimenti è più aperta . Altra grande favorita ad entrare nel palmares, magari con il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria, è Kathryn Bigelow con ‘A House of Dynamite‘, accolto a sua volta da una calorosa standing ovation durata ben 13 minuti. Mentre ben Hania racconta l’orrore di una guerra in corso, Bigelow guarda invece alla minaccia globale che incombe su tutti , cioè il rischio di un conflitto nucleare. L’ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore è, dunque, quella di un palmarès politico e tutto al femminile ai vertici. L’ accoppiata ben Hania-Bigelow premierebbe la capacità di due registe di affrontare con linguaggi diversi le più grandi paure del nostro presente. Da una parte la guerra che uccide i bambini, dall’altra quella che potrebbe cancellare l’intera umanità.

Non sono pochi gli outsider di lusso su cui occorre porre attenzione, che potrebbero aspirare ed essere in corsa per l’altro Leone d’Argento, cioè quello per la regia. A far saltare il bancopotrebbero arrivare due maestri del cinema di genere come Park Chan-wook e Guillermo del Toro. Il primo con il thriller psicologico ‘No Other Choice’, il secondo con la sua gotica rilettura di ‘Frankenstein‘, entrambi acclamati dalla critica internazionale. Sul fronte italiano, tra i cinque film in concorso, la speranza è rivolta soprattutto a Paolo Sorrentino con la sua ‘La Grazia’  e Gianfranco Rosi con “Sotto le nuvole“. Rosi, è stato ultimo italiano a conquistare nel 2013 il Leone d’Oro con ‘Sacro Gra‘, ed ha raccolto importanti consensi dalla stampa estera, che ne ha apprezzato ancora una volta lo sguardo poetico. Per la Francia, invece, le citazioni più alte sono per ‘L’Étranger’ di François Ozon, anche se potrebbe rivelarsi una sorpresa il più intimo ‘À pied d’œuvre’ di Valérie Donzelli ,

La rosa dei papabili per gli altri riconoscimenti, dal Premio Speciale della Giuria alla Sceneggiatura, include Jim Jarmusch (‘Father Mother Sister Brother’), Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’) e Olivier Assayas (‘Il mago del Cremlino’). Il Premio Mastroianni per un giovane attore emergente, infine, potrebbe andare alla giovane attrice cinese Lai Yu-Fei (‘Girl’) o alla svizzera Luna Wedler, tra i protagonisti di ‘Silent Friend’. La mappa è, dunque, tracciata. Ora la parola passa alla giuria.

Alle ore 19 inizia in Sala Grande la serata dei premi condotta da Emanuela Fanelli. La Giuria Internazionale presieduta da Alexander Payne e con la regista italiana Maura Delpero assegnerà il Leone d’Oro per il Miglior film e gli altri premi ufficiali. Riconoscimenti anche per le sezioni Orizzonti, Orizzonti Extra, Venezia Classici, Venice Immersive e il Premio Venezia Opera Prima. Il film di chiusura Fuori Concorso è Chien 51 di Cédric Jimenez con Louis Garrel Valeria Bruni Tedeschi

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Silvia Signore

Silvia Signore

Giornalista pubblicista, speaker radiofonica, segue per il nostro giornale gli eventi di attualità, istituzionali, cinema, cultura, moda, spettacolo, sport e showbusiness.
Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Venezia Film Festival 2025, Sofia Coppola racconta Marc Jacobs
02 Settembre, 2025
Telenorba ha un nuovo direttore : arriva Castellaneta al posto di Magistà
01 Settembre, 2025
Croce Rossa Italiana: a Venezia il charity gala dinner con Mastercard ed Unicredit
30 Agosto, 2025
Venezia 82: il Lido torna capitale del cinema mondiale
27 Agosto, 2025
Da Julia Roberts a George Clooney, il calendario della Mostra del Cinema di Venezia
26 Agosto, 2025
Scatta il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto
22 Agosto, 2025
Cerca
Archivi
Mostra Cinema Venezia 2025, tutti in attesa dei premi
06 Settembre, 2025
Giorgio Armani ricordato dagli italiani
05 Settembre, 2025
E' morto Giorgio Armani, il vero "re" della moda
04 Settembre, 2025
Semaforo verde dell' Antitrust e Agcom a Poste Italiane su Tim
03 Settembre, 2025
Processo Grillo jr e company: salta la sentenza per un grave lutto in famiglia al presidente della Corte
03 Settembre, 2025

Cerca nel sito