Mostra Cinema Venezia 2025, tutti in attesa dei premi

'The Voice of Hind Rajab' domina le previsioni per il Leone d'Oro di questa edizione, ma la corsa per gli altri premi è un vero rebus

dalla nostra inviata Silvia Signore

Sta per calare Il sipario sulla 82esima Mostra del Cinema di Venezia . Mentre il Lido si prepara per la cerimonia di premiazione di oggi, nei corridoi dell’Hotyel Excelsior ed in sala stampa è già in pieno svolgimento il gioco più atteso : il toto-Leone. E quest’anno sembra esserci un nome che mette d’accordo quasi tutti. A dominare le previsioni è, senza alcun dubbio, ‘The Voice of Hind Rajab‘ diretto dalla regista tunisina Kaouther ben Hania. L’accoglienza al termine della proiezione ufficiale, infatti è stata un vero evento nell’evento: 24 minuti di standing ovation ed applausi ininterrotti, i più proliugati di questa manifestazione, per il film che ricostruisce, attraverso le registrazioni audio autentiche, la straziante storia vera di Hind Rajab, una bambina palestinese di sei anni.

Se il premio più prestigioso sembra avere una direzione chiara e condivisa pressochè da tutti, la corsa per gli altri riconoscimenti è più aperta . Altra grande favorita ad entrare nel palmares, magari con il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria, è Kathryn Bigelow con ‘A House of Dynamite‘, accolto a sua volta da una calorosa standing ovation durata ben 13 minuti. Mentre ben Hania racconta l’orrore di una guerra in corso, Bigelow guarda invece alla minaccia globale che incombe su tutti , cioè il rischio di un conflitto nucleare. L’ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore è, dunque, quella di un palmarès politico e tutto al femminile ai vertici. L’ accoppiata ben Hania-Bigelow premierebbe la capacità di due registe di affrontare con linguaggi diversi le più grandi paure del nostro presente. Da una parte la guerra che uccide i bambini, dall’altra quella che potrebbe cancellare l’intera umanità.

Non sono pochi gli outsider di lusso su cui occorre porre attenzione , che potrebbero aspirare ed essere in corsa per l’altro Leone d’Argento, cioè quello per la regia. A far saltare il bancopotrebbero arrivare due maestri del cinema di genere come Park Chan-wook e Guillermo del Toro. Il primo con il thriller psicologico ‘No Other Choice’, il secondo con la sua gotica rilettura di ‘Frankenstein‘, entrambi acclamati dalla critica internazionale. Sul fronte italiano, tra i cinque film in concorso, la speranza è rivolta soprattutto a Paolo Sorrentino con la sua ‘La Grazia’ e ‘Gianfranco Rosi con “Sotto le nuvole‘“. Rosi, è stato ultimo italiano a conquistare nel 2013 il Leone d’Oro con ‘Sacro Gra‘, ed ha raccolto importanti consensi dalla stampa estera, che ne ha apprezzato ancora una volta lo sguardo poetico. Per la Francia, invece, le citazioni più alte sono per ‘L’Étranger’ di François Ozon, anche se potrebbe rivelarsi una sorpresa il più intimo ‘À pied d’œuvre’ di Valérie Donzelli ,

La rosa dei papabili per gli altri riconoscimenti, dal Premio Speciale della Giuria alla Sceneggiatura, include Jim Jarmusch (‘Father Mother Sister Brother’), Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’) e Olivier Assayas (‘Il mago del Cremlino’). Il Premio Mastroianni per un giovane attore emergente, infine, potrebbe andare alla giovane attrice cinese Lai Yu-Fei (‘Girl’) o alla svizzera Luna Wedler, tra i protagonisti di ‘Silent Friend’. La mappa è, dunque, tracciata. Ora la parola passa alla giuria.