Le menzogne della Gazzetta del Mezzogiorno e dell’ Assostampa Puglia

di Antonello de Gennaro

Ancora una volta mi vedo costretto a difendermi, giornalisticamente e legalmente dalle diffamazioni, menzogne e calunnie del sindacato giornalistico pugliese e dei loro “sodali” della Gazzetta del Mezzogiorno, dopo le infamanti accuse pubblicate oggi a firma del Comitato di Redazione e dell’ Assostampa di Puglia, il cui presidente Bepi Martellotta ed il suo vice Mimmo Mazza lavorano nel giornale barese fallito.

E’ dal 1 giorno delle nostre pubblicazioni online che il sindacato dei giornalisti chiede la nostra chiusura, persino il sequestro giudiziario, manifestando una palese ignoranza legale, in quanto una testata giornalistica non può essere posta sotto sequestro. Un giornale online può essere assimilabile al concetto più ampio di “stampa” e “soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico”. aggiungendo inoltre che “Il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.

la Suprema Corte di Cassazione

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata dalle Sezioni Unite penali. Una testata giornalistica pubblicata sul web non può dunque essere mai oggetto di sequestro preventivo per reato di diffamazione a mezzo stampa, così come è già previsto per le edizioni cartacee.

E’ strumentale e falso che il sottoscritto abbia definito il giornale barese come la”Mazzetta del Mezzogiorno” perchè “i giornalisti della gloriosa Testata sarebbero abituati a prendere mazzette“. Il riferimento, invece contrariamente a quanto si vuol fare credere dai vari sindacalisti all’opinione pubblica, era (ed è stata più volte ricordato in diverse dirette) ad uno “storico” titolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica, in occasione dell’arresto di un direttore della “gloriosa Testata“: la Gazzetta del Mezzogiorno.

Le aggressioni legali, epistolari, verbali compiute da Mimmo Mazza nei confronti del sottoscritto, utilizzando la veste di vice presidente dell’ Assostampa di Puglia, usando persino il suo legale difensore, i suoi collaboratori, sua moglie Sabrina Brescia attualmente sotto processo penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del sottoscritto, non merita alcun commento ma solo tante querele e citazioni per danni.

Gli “amici”… sindacalisti dimenticano di scrivere e raccontare che sotto processo per violazione del segreto istruttorio dinnanzi al Tribunale di Bari ci sono Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno per “violazione del segreto istruttorio” insieme al collaboratore di Taranto, Vittorio Recapito che segue la cronaca giudiziaria, processo questo in cui il sottoscritto è “parte offesa” .

Gli “amici”… sindacalisti dimenticano di scrivere e raccontare che il loro amico e solidale Mimmo Mazza, violando il Codice Deontologico, che loro richiamano nei miei confronti, mentre la Gazzetta del Mezzogiorno lottava per non cessare le proprie pubblicazioni, mentre invitava i lettori a sostenerla mediante l’ acquisto di più in edicola e di fare pubblicità, si è costituito una società dal capitale sociale di 500 euro (quale grande investimento imprenditoriale sul territorio jonico…!!!) di cui detiene a proprio nome il 50% delle azioni.

Società questa che ha incassato 10mila euro di pubblicità dal Comune di Taranto per Radio Cittadella, emittente semiclandestina (nel senso che non la sente praticamente nessuno ! ) di proprietà della Curia Arcivescovile di Taranto attraverso la Fondazione Cittadella della Carità.

Combinazione vuole che Mazza che si autodefinisce cronista giudiziario all’improvviso diventa giornalista politico ed intervista il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ! Il nostro amico Pinuccio inviato di Striscia la Notizia a questo direbbe : “coincidenzeeee” !!!!

Soldi distratti dal Mazza e dalla sua società (prive peraltro dim un reale ufficio e di una vera sede legale) potenzialmente dalle entrate pubblicitarie della Gazzetta del Mezzogiorno, che esce in esercizio straordinario per non cessare le pubblicazioni , a favore di un attività editoriale concorrente,

In passato sempre per delle operazioni pubblicitarie che definire “markette” è dir poco, il Consiglio di Disciplina dell’ Ordine dei Giornalisti di Puglia (attualmente indagato dalla Procura di Bari a seguito di mia denuncia) aveva lasciato prescrivere il procedimento nei confronti del Mazza. Nel collegio giudicante…coincidenza della vita…guarda caso c’era proprio Vittorio Ricapito !

Come mai la Gazzetta non racconta ai propri lettori che il loro caro amico Mimmo Mazza è sottoposto a procedimento disciplinare a Bari, su istanza del Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti, per aver “minacciato” come nel suo consueto modus operandi anche il Consiglio Nazionale di Disciplina ?

Lasciatemelo dire, cari lettori, pubblicamente, e di rivolgermi al CdR della Gazzetta e dell’ Assostampa di Puglia: ma voi il nostro codice deontologico lo avete mai letto ? E sopratutto perchè non ne chiedete l’applicazioni nei confronti del vostro caro “amico-collega” Mazza, con la stessa foga con cui attaccate il sottoscritto ?

E dove eravate quando Marco Travaglio del palco del Concertone del 1 maggio a Taranto, disse che “i giornalisti di Taranto non sono liberi in quanto comprati dalla pubblicità” ? Cosa è peggiore : farsi dare del “markettaro“, o giudicare un quotidiano usando una delle parole più comuni nella politica e nell’informazione televisiva come “merda“, che in tv si usa citare persino per augurare un successo alla trasmissione ?

E cosa dire poi di quando Mazza minacciava via mail la società Terna spa, nostro inserzionista pubblicitario da anni, come da me comprovato documentalmente nel processo che ci vede contrapposti a Roma, millantando l’intervento punitivo e mediatico dell’ Ordine dei Giornalisti e dewll’ Assostampa Puglia, nei confronti della società elettrica qualora avesse continuato ad essere nostro inserzionista ? E’ questo forse il concetto di concorrenza radicato alla Gazzetta del Mezzogiorno ? E’ questa la libertà di stampa che chiedete a gran voce pur di non restare disoccupati ?

Sarebbe molto interessante sapere se i giornalisti che si sentono offesi, hanno mai fatto chiarezza su chi siano stati i loro colleghi ad essere consulenti lautamente e profumatamente pagati dalle Ferrovie Sud Est, e svelare chi siano stati quei giornalisti corsi da Michele Emiliano a riferirgli che lo stavano indagando , invece di scriverlo sul proprio giornale

Potrei continuare a lungo, ma preferisco farlo nelle sedi giudiziarie opportune dove i responsabili dell’ennesimo volgare e strumentale attacco sindacale nei miei confronti verranno chiamati a rispondere.

Sono tutti quesiti questi a cui nessuno di voi del CdR della Gazzetta e dell’ Assostampa di Puglia avrete mai il coraggio di rispondere pubblicamente e spiegarlo a quei quattro gatti che ancora vi leggono (appena 9.000 copie vendute al giorno in Puglia e Basilicata, in un bacino di 6 milioni di potenziali lettori) .

Vorrà dire che lo farete davanti ai giudici.