Inchiesta Consip. La procura di Roma chiede la condanna per l’ex-ministro Luca Lotti (Pd) e l’assoluzione per Tiziano Renzi

Il pubblico ministero Mario Palazzi della Procura di Roma al termine della requisitoria del processo sull’inchiesta Consip ha formulato la richiesta di 8 condanne, tra i quali l’ex ministro Luca Lotti (Pd) e per l’ex parlamentare Italo Bocchino, e due richieste di assoluzioni, tra cui Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva ed ex presidente del consiglio, Matteo Renzi. Per Lotti e Bocchino sono state chieste condanne a un anno di reclusione in relazione al caso legato alla centrale acquisti della pubblica amministrazione. “Un processo – ha detto il pm Palazzi – destinato più alla storia che alla giustizia, molti di questi reati saranno travolti dalla prescrizione“.

Luca Lotti nel palazzo di giustizia di Roma a piazzale Clodio

La procura di Roma ha chiesto, inoltre, una condanna 2 anni e 6 mesi per l’imprenditore napoletano Alfredo Romeo (editore dei quotidiani IL RIFORMISTA e L’UNITA’) e di 5 anni per l’imprenditore Carlo Russo. Nei confronti dell’ex ufficiale del Noe Carabinieri Gianpaolo Scafarto è stata chiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per il colonnello Alessandro Sessa è stata sollecitata una condanna a 3 mesi: per loro è caduta l’accusa di depistaggio.

l’imprenditore Alfredo Romeo, editore dei quotidiani Il Riformista e de L’ Unità