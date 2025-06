Il GP d’Austria cambia le classifiche della F1 2025

Lando Norris vince il suo 7° GP in carriera e accorcia le distanze sul compagno Oscar Piastri, secondo in Stiria. Zero pesante per Verstappen, con Antonelli penalizzato di 3 posizoni nel prossimo GP in Gran Bretagna. Nel Costruttori la Ferrari si riporta in seconda piazza alle spalle dell'inarrivabile McLaren. Ecco le classifiche.

di Silvia Signore

In una domenica rovente sul circuito Red Bull Ring, Lando Norris ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, precedendo il compagno Oscar Piastri, in una gara contrassegnata da tensione, strategie ben congegnate e l’uscita inaspettata di Max Verstappen già al primo giro. Al via effettivo, Andrea Kimi Antonelli il “rookie” della Mercedes al terzo giro, ha bloccato in frenata le ruote, così finendo addosso a Max Verstappen. Entrambi sono stati costretti al ritiro,così decretando il primo DNF (did not finish) che tradotto significa “non ha concluso” del campione del mondo in carica Max Verstappen dopo 31 gare così determinando l’uscita della prima safety car della corsa . ll pilota italiano della Mercedes è stato quindi penalizzato di 3 posizioni (e 2 punti sulla patente) da scontare nel GP di Silverstone, domenica prossima.

La griglia di partenza ha subito un imprevisto quando Carlos Sainz è rimasto bloccato in prima marcia durante il giro di formazione. La sua Williams si è incendiata nei box, causando l’annullamento del primo start e la riduzione della gara a 70 giri . Ancora una doppietta quindi per il team Papaya, con Norris e Piastri in lotta tra loro fino al termine del GP ma mai insidiati da altre squadre. Con questo risultato, il team diretto da Andrea Stella si è mette definitivamente la delusione la delusione della precedente gara Canada. La giornata di oggi è stata caratterizzata da temperature elevate e da un’intensa usura delle gomme, sopratutto per chi ha scelto strategia di gara con una sola sosta. Molti altri team hanno invece optato per due pit-stop, ma strategie alternative hanno premiato vetture come l’ Aston Martin guidata da Alonso , che ha conquistato una buona 7ª posizione, anche lui effettuando una sola sosta

In Austria le due Ferrari SF-25 si sono finalmente rivelate estremamente solide e competitive . E sebbene il distacco dalle McLaren fossero molto lontane, le due Rosse si sono affermate tra i saliscendi della pista del Red Bull Ring come la seconda forza della gara . Una prestazione che ha permette al team di Maranello di riportarsi con 210 punti al 2° posto nella classifica costruttori scavalcando la Mercedes. Dopo il successo in Canada di due settimane fa, la squadra guidata da Toto Wolff aveva ben altre aspettative per il fine settimana austriaco. Ed invece, il team anglo-tedesco si è dovuto accontentare di appena 10 punti conquistati da George Russell, in seguito al ritiro di Kimi Antonelli, così perde così il secondo posto tra le squadre finendo dietro la Ferrari, anche se solo di appena 1 punto.

Zero punti per la scuderia di Milton Keynes nella gara di casa al Red Bull Ring : Verstappen chiude la sua gara al primo giro, centrato dalla Mercedes di Antonelli, mentre Tsunoda annaspa tra posizioni non nobili rimediando anche una penalità. Una batosta in classifica, con Mercedes e soprattutto Ferrari che scappano via. Non poteva andare peggio la gara della Williams, con entrambe le vetture ritirate: a Sainz vanno a fuoco i freni ancora prima della partenza, mentre Albon esce di scena per problemi tecnici nelle prime fasi di gara. Ora la squadra è chiamata a un grande lavoro sull’affidabilità già in vista della gara di casa di Silverstone.

Leclerc un ritorno sul podio che da speranza



Charles Leclerc ha mostrato ancora una volta la sua resilienza e il talento naturale al Gran

Premio d’Austria, conquistando un meritato terzo posto in una gara tu;’altro che facile. Il

monegasco ha saputo sfru;are al massimo la sua Ferrari, dimostrando che, nonostante il

divario di performance con le McLaren, la Scuderia può ancora competere per risultati

significativi. Leclerc ha avuto una partenza pulita, evitando i problemi che hanno coinvolto Verstappen e altri piloti nelle fasi iniziali. La sua strategia, basata su una gestione impeccabile delle gomme , gli ha permesso di mantenere un ritmo costante per tu;a la gara. Nonostante una battaglia serrata con Hamilton, Leclerc ha saputo difendere la sua posizione e capitalizzare su eventuali errori altrui.





Nel post-gara, Charles Leclerc ha dichiarato: “Sono soddisfato del risultato, anche se sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare percolmare il divario con McLaren. Voglio ringraziare il team per il supporto e per avermi messo in condizione di lottare. Non ci arrenderemo, continueremo a spingere.” Leclerc ha ora una solida base per affrontare le prossime gare, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di protagonista nel mondiale. Con Silverstone all’orizzonte, un circuito dove la Ferrari potrebbe trovare terreno favorevole, Charles potrebbe regalare ai tifosi ferraristi ed al team di Maranello un’altra prestazione memorabile.





Con la stagione ora oltre la metà del calendario 11 di 24 gare, il Mondiale si infiamma: il

prossimo appuntamento sarà a Silverstone, dal 4 al 6 luglio, dove la ba;aglia per il Ttolo

conTnuerà in un clima di a;esa alTssima.

In un weekend che sembrava scri;o per Red Bull, il caos iniziale e la supremazia McLaren

hanno ribaltato le previsioni, aprendo scenari vivissimi per la seconda metà di stagione.