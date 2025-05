Hamilton e Verstappen, ricchissimi ma ancora lontanissimi dagli sportivi più pagati al mondo

La graduatoria del magazine americano Forbes conferma le grandi differenze di ingaggio e proventi derivanti dalle sponsorizzazioni tra piloti di F1 e degli altri sportivi

di Silvia Signore

Il magazine economico americano Forbes facendo i conti nei portafogli degli sportivi offre un panorama degli atleti più pagati al mondo e contestualizza le cifre elevatissime in assoluto incassate dai piloti nel panorama degli sport globali. Sono soltanto due, ma questa e non è una novità, i piloti di Formula 1 presenti nella “top 50” formulata dalla rivista statunitense. La soglia d’ingresso è sempre più alta, considerato l’incremento dei redditi percepiti pari al 19% tra 2024 e 2025 per conquistare la 49^ posizione, occupata dal calciatore statunitense Russell Wilson (47,5 milioni di euro)

E’ una classifica monopolizzata da sportivi impegnati nel calcio e negli sport americani. Forbes formula la propria graduatoria basandosi su delle stime prodotte da fonti bene informate, insider e dati sufficienti a costruire un quadro realistico degli ingaggi. Cristiano Ronaldo si conferma il più ricco con 244 milioni di euro circa percepiti tra il primo maggio del 2024 e quest’annno . Inseguito, ma molto distante, dal giocatore di basket Stephen Curry con i suoi 140 milioni di euro. Al terzo posto compare per il boxeur inglese Tyson Fury, che negli ultimi 12 mesi ha guadagnato la bellezza di 130 milioni di euro.

Bisogna arrivare fino al 22° posto della classificaper trovare Lewis Hamilton , a cui vengono accreditati guadagni per 70 milioni di euro., composti dai 53 milioni di ingaggio, bonus e premi in denaro, alla quale sommare i 17 milioni di euro delle attività non strettamente connesse alla sua attività di pilota di Formula 1. In pratica si tratta dei guadagni legati alle attività di sponsorizzazione, le presenze retribuite agli eventi e i proventi dal merchandising.

Max Verstappen, campione mondiale in carica della F1

Il pilota inglese della Ferrari, in questa classifica, si lascia dietro al 24° posto , Max Verstappen, i cui guadagni ammontano a 69 milioni di euro. Secondo Forbes, i proventi legati all’ingaggio e le voci accessorie dei premi di risultato raggiungono la non indifferente somma di 64 milioni di euro. Fuori dalla pista, invece, il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo uscente della Formiula 1, guadagna 5 milioni di euro dalle sponsorizzazioni e le sue presenze retribuite agli eventi ed i proventi dal merchandising.

Fernando Alonso pilota dell’ Alpine

Fernando Alonso di Alpine, l’ultimo pilota a essersi piazzato sopra Hamilton nella classifica dei guadagni, si piazza al terzo posto fra i piloti di Formula Uno con una stima di 30 milioni di dollari, seguito da Sergio Pérez, compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull (26 milioni di dollari) e Charles Leclerc della Ferrari (23 milioni di dollari). I dieci piloti più pagati della Formula 1 incassano complessivamente, circa 264 milioni di dollari, con un aumento del 25% rispetto alle proiezioni del 2021, generate durante la stagione. I guadagni delle sponsorizzazioni sono esclusi da questa classifica, in parte perché la Formula 1 offre poche opportunità di marketing rispetto, ad esempio, al tennis o al basket americano dell’Nba.

Charles Leclerc pilota di F1 della Ferrari

La maggior parte dei piloti, dedica poca attenzione agli accordi al di fuori delle apparizioni che sono tenuti a fare per le loro squadre e per gli sponsor, e solo in pochi raccolgono più di 1 milione di dollari, rispetto alle entrate di Hamilton fuori dalla pista, stimate in 8 milioni di dollari e quelle di Verstappen a 2 milioni di dollari secondo la graduatoria di Forbes del 2022. Poiché sono pochi gli stipendi dei piloti di Formula 1 disponibili pubblicamente, Forbes ha generato le stime dei compensi in pista in collaborazione con Caroline Reid, collaboratrice di Forbes.com della società di dati Formula Money.