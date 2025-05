Festival di Cannes 2025, cala il sipario con un red carpet sfavillante anche nell’ultima serata. Tutto pronto per la cerimonia finale.

La giuria del Festival vive segregata, e si radunerà soltanto oggi nel primo pomeriggio per esprimere il verdetto in totale autonomia e bisognerebbe poter essere nella testa dei giurati per indovinare il risultato.

dal nostro inviato a Cannes | Silvia Signore

Anche il Festival del Cinema di Cannes 2025 come tutte le più belle manifestazioni si accinge alla sua naturale edma inesorabile conclusione. Siamo arrivati all’undicesima e penultima serata, praticamente riusciamo a scorgere già in lontananza l’ultima serata, quella dell’attesa cerimonia di premiazione. L’ avvicinarsi della parola “the end” non ha certo interrotto o condizionato il flusso di star internazionale e di abiti da sogno che hanno sfilato sul red carpet: Elle Fanning, eterea come sempre, ed anche un tocco di colore ipervitaminico e deciso, grazie a Viola Davis e Gillian Anderson.Ma anche il coraggio di chi azzarda il pois, lo charme di Isabella Ferrari e la nuova eleganza al maschile ottimamente interpretata da un affascinante Josh O’Connor.

Mancano infatti poche ore all’inizio della cerimonia di assegnazione della Palma d’oro e di tutti gli altri riconoscimenti della settantottesima edizione del festival di Cannes. Tutti sono in trepidante attesa di conoscere dei 22 film in concorso verranno premiati dalla giuria guidata da Juliette Binoche. Si leggono le recensioni, si “pesano” i giudizi della stampa internazionale; è circolata addirittura una fake news secondo la quale “Fuori” di Mario Martone sarebbe stato “stroncato” dalle critiche degli stranieri, quando in realtà si tratta solo di alcuni voti (11, per la precisione) espressi dai pochi giornalisti che partecipano a un’informale giuria sulla rivista economica Screen International: cioè il nulla !

Tutto questo gossip artefatto in realtà non ha nulla a che vedere con le reali decisioni della giuria, che vede i film per conto proprio e per sua fortuna non legge i giornali . La giuria vive segregata, e si radunerà soltanto oggi nel primo pomeriggio per esprimere il verdetto in totale autonomia e bisognerebbe poter essere nella testa dei giurati per indovinare il risultato.

L’Italia fa il tifo per il bel film “Fuori” diretto dal regista Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie che racconta l’esperienza vissuto nel carcere di Rebibbia della scrittrice Goliarda Sapienza. Il film è arrivato nelle sale giovedì ed è giù terzo per gli incassi dopo le pellicole hollywoodiani “Lilo & Stitch “e l’ennesimo “Mission Impossible“. L’ultimo lavoro di Martone è stato molto apprezzato dalle rivista straniere di critica – e riteniamo che la storia di una donna forte e coraggiosa come Goliarda Sapienza interpretata da Valeria Golino non può non aver lasciato indifferente Juliette Binoche.

Se difficilmente Fuori sarà un contender per la Palma, potrebbe avere qualche chanche per il premio alla Miglior attrice considerate le interpretazioni fantastiche sia della Golino che di Matilda De Angelis. Entrambe apprezzate e lodate in modo equanime. A proposito di Matilda De Angelis. L’edizione americana di Variety ha scritto: “De Angelis è elettrica nel ruolo della caotica e autodistruttiva Roberta e il ritmo del film si accelera ogni volta che entra nell’inquadratura». Apprezzamento che fa ben sperare per un premio “a sorpresa” all’attrice bolognese.



La qualità media delle pellicole in concorso è stata decisamente alta , i pronostici degli addetti ai lavori si accavallano ed inseguono. L’ultima Montée de Marches inizia questa sera alle 18, in occasione della quale vedremo sfilare registi e attori che verranno premiati nel Theatre Lumière e potremo cominciare anche noi a indovinare quali riconoscimenti vanno ed a chi. Un’ unica certezza: sicuramente vedremo finalmente sul palco il regista iraniano dissidente Jafar Panahi .

La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2025 andrà in onda oggi su Sky Uno e sul sito del festival alle 19.00, preceduta da un lungo red carpet. Conduce la consegna dei premi l’attore e regista francese Laurent Lafitte che, all’incirca verso le 20.00, chiamerà sul palco la presidentessa della giuria Juliette Binoche che annuncerà il film vincitore della Palma d’Oro.

Un black out elettrico ha messo a rischio a rischio l’odierna giornata di chiusura del festival. Il problema tecnico è emerso nella mattinata e non riguarda non solo Cannes ma anche diverse località adiacenti, e si ipotizza di un possibile atto doloso. Secondo la Gendarmeria della Alpi Francesi, contattata dall’emittente tv France 3, l’interruzione della corrente non sarebbe dipesa da qualcosa di occasionale, ma bensì voluto da qualcuno collegato da un incendio presumibilmente doloso di una cabina elettrica ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var) .