F1, Gp Monaco: Norris vince davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton 5°

Anche se non ha vinto, Charles Leclerc porta a casa una piccola soddisfazione: è stato eletto Driver of the Day del GP di Monaco. Kimi Antonelli solo 18° dopo una strategia poco chiara della Mercedes. Ritiro per Gasly e Alonso, con soli cinque piloti a pieni giri.

dal nostro inviato a Monaco | Silvia Signore

Lando Norris su McLaren trionfa a Monaco davanti a Leclerc e Piastri . Verstappen, leader della gara fino all’ultimo giro, ha deciso di effettuare il secondo pit stop proprio all’ultimo giro, e finisce al quarto posto. Mai assistito ad una gara del genere. L’effetto ‘doppio pit-stop obbligatorio’ introdotto per questa gara e che ha reso la domenica della F1 nel Principato, tradizionalmente la più lenta del calendario, è diventata molto movimentata, Funziona. Certo, alla fine ha vinto la ‘solita’ McLaren, ma solo perché quello che non cambierà mai lungo le strette strade monegasche è la partenza che, ancora una volta, premia il poleman.

“E’ fantastico, è una gara lunga ed estenuante, però anche divertente. Abbiamo spinto per gran parte della gara, all’ultima curva ero un po’ nervoso con Charles che mi era addosso e Max davanti. Però abbiamo vinto a Monaco, non importa come vinci, era quello che sognavo da quando ero bambino, sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni”, ha commentato il vincitore del Gp di Monaco, Lando Norris. “Verso la fine è stata la parte peggiore, davanti Max mi rallentava un po’. Sapevo che Charles avrebbe avuto un’opportunità, ho dovuto gestire parecchio. Sono contento, sicuramente passerò una notte meravigliosa“.

Su una pista con caratteristiche uniche come quella del Principato , la Ferrari SF-25 ha sfoggiato una delle sue migliori prestazioni stagionali, con il 2° posto in griglia di Charles Leclerc e il 4° di Lewis Hamilton, poi diventato 7° a causa di una penalità che gli è stata assegnata per impeding nei confronti di Max Verstappen. Delusione in casa Ferrari per un primo posto perso davvero per un soffio. La gara di casa di Charles Leclerc, ovvero il GP di Monaco, non va come sperato per la Ferrari, che puntava al secondo successo consecutivo del monegasco dopo lo straordinario trionfo dello scorso anno.

il pilota monegasco Charles Leclerc (Ferrari)

Queste le parole di Charles Leclerc al traguardo: “Secondo classificato ovviamente con un bel po’ di amarezza. Felice? Non proprio, ma alla fine abbiamo perso la gara ieri in qualifica. Norris ha meritato la vittoria e ha fatto tutto il lavoro al meglio. Ho realizzato il mio sogno d’infanzia lo scorso anno e oggi siamo stati secondi, molto vicini al primo posto. È stato quindi un buon weeekend. Ma sì avrei voluto vincere, ma siamo andati già al di là del risultato previsto. È stato bellissimo vivere la mia Monaco dall’interno dell’abitacolo. Quest’anno con queste nuove regole è stato lungo ma divertente, prima era più noioso. Verstappen ha giocato di strategia e credo che aspettasse una bandiera rossa o una safety car. Messagio ai miei tifosi? Noi piloti Ferrari siamo fortunati perché abbiamo tantissimo sostegno ovunque. Qui è speciale per me: non siamo in tanti noi monegaschi e avrei voluto regalare a loro il secondo primo posto consecutivo qui. Spero di rifarmi il prossimo anno”. Leclerc ha vinto il Driver of the Day del GP di Monaco, premio come miglior pilota votato dai tifosi.





Nonostante l’agognata vittoria non è arrivata, la Ferrari lascia il Principato di Monaco con un discreto bottino di 28 punti che le permette di avvicinarsi a Red Bull che adesso ha solo un punto più della scuderia di Maranello, e Mercedes che ha un vantaggio di appena 5 lunghezze sulla scuderia Ferrari.

Eccezionale la gara del pilota britannico della McLaren , che dopo il giro capolavoro con cui ha conquistato la pole position, insieme al muretto ha indovinato la strategia resistendo sul finale alla pressione di Leclerc . conquistando la sua la sesta vittoria in carriera, seconda nel 2025 dopo il Gp di Australia, portando la scuderia al trionfo nel Principato dopo 75 anni.

Fatica enorme e pessima interpretazione della regola del pit obbligatorio per la Mercedes: le Frecce d’Argento di Russell e Antonelli non effettuano per buona parte della gara nessuna sosta a differenza degli altri e restano nei bassifondi del gruppo. Per il britannico anche un drive-trought per taglio della chicane. Prossima settimana il GP di Barcellona, con la nuova direttiva tecnica, sarà un crocevia per la stagione.

Queste le statistiche post gara

Lando Norris – 6^ vittoria in carriera (2^ quest’anno dopo l’Australia, 70 giorni or sono, 1° nel GP di Monaco) eguaglia Tony Brooks, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Sergio Perez, Jochen Rindt, Ralf Schumaker, John Surtees, Gilles Villeneuve , 33° podio in carriera (7° quest’anno, 3° consecutivo) eguaglia Denny Hulme, Jody Scheckter al 30° posto di tutti i tempi. al 30° posto di tutti i tempi.

– 6^ vittoria in carriera (2^ quest’anno dopo l’Australia, 70 giorni or sono, 1° nel GP di Monaco) eguaglia , 33° podio in carriera (7° quest’anno, 3° consecutivo) eguaglia al 30° posto di tutti i tempi. al 30° posto di tutti i tempi. Oscar Piastri (3°): 17° podio in carriera (7° quest’anno, 7° consecutivo) eguaglia Alberto Ascari, Keke Rosberg , al 62° posto di tutti i tempi. 7° podio di fila, sequenza registrata con la McLaren in precedenza solo da Hamilton, Senna e Prost .

(3°): 17° podio in carriera (7° quest’anno, 7° consecutivo) eguaglia , al 62° posto di tutti i tempi. 7° podio di fila, sequenza registrata con la in precedenza solo da e . McLaren 🏎: 195^ vittoria (6^ quest’anno) 16a vittoria McLaren di questo GP, la prima dal 2008 (Lewis Hamilton ) fine del loro digiuno più lungo di vittorie a Monaco, circuito in cui detengono il record di vittorie. Due vetture a podio qui per la prima volta dal 2008. 6 vittorie nei primi 8 GP: non le registravano dal 1989 (vinsero entrambi i mondiali).

🏎: 195^ vittoria (6^ quest’anno) 16a vittoria di questo GP, la prima dal 2008 ) fine del loro digiuno più lungo di vittorie a Monaco, circuito in cui detengono il record di vittorie. Due vetture a podio qui per la prima volta dal 2008. 6 vittorie nei primi 8 GP: non le registravano dal 1989 (vinsero entrambi i mondiali). Charles Leclerc (2°): 45° podio in carriera (2° quest’anno) eguaglia Carlos Reutemann al 19° posto di tutti i tempi. Per la prima volta in carriera Leclerc finisce 2° dietro a Norris. Per la 16a volta Leclerc finisce 2° su un totale di 45 podi in carriera.

F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Monaco

Piastri 161

Norris 158

Verstappen 136

Russell 99

Leclerc 79

Hamilton 63

Antonelli 48

Albon 42

Ocon 20

Hadjar 15

Stroll 14

Sainz 12

Tsunoda 10

Gasly 7

Hulkenberg 6

Bearman 6

Lawson 4

Alonso 0

Doohan 0

Bortoleto 0

Colapinto 0