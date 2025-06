F1, GP del Canada; Russell in pole, Ferrari dietro con Hamilton meglio di Leclerc

Si sono concluse le qualifiche a Montreal in vista del Gran Premio canadese, che vedrà il pilota della Mercedes partire avanti

di Silvia Signore

George Russell partirà in pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del campionato Mondiale di Formula Uno. 1’10″899 il tempo del pilota Mercedes, che ha preceduto di 0″160 Max Verstappen (Red Bull) e di 0″221 Oscar Piastri (McLaren). Ferrari quinta in griglia con Lewis Hamilton (+0″627) e ottava con Charles Leclerc (+0″783). L’ italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è quarto; mentre sesto un incredibile Fernando Alonso (Aston Martin).

Russell primo, Verstappen e Piastri entusiasti

“Oggi è stato fantastico, anche grazie a questo pubblico meraviglioso . È stato uno dei giri più esaltanti della mia vita. Vedere il primo posto è stata una grande sorpresa”. Queste le parole di George Russell (Mercedes) dopo la pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. A completare il podio assieme al pilota britannico, sono stati Max Verstappen, guida principale della Red Bull, ed il giovane Oscar Piastri (McLaren). “Mi sono sentito molto bene in pista, che è sempre molto divertente. Sono contento delle qualifiche, la macchina ha funzionato bene e credo che le soft fossero le gomme giuste” . Sono queste le parole del pilota belga piazzatosi immediatamente dietro a Russell, a cui si sono aggiunte quelle del terzo in classifica Piastri: “Dopo le prove libere che ho fatto sono molto contento del risultato. Non sapevamo se usare le soft o le medie in Q3, ma alla fine abbiamo scelto le soft”.

Ferrari, parla Vasseur. Leclerc s’infuria…