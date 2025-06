F1, Gp Canada, Norris il più veloce in terze libere davanti a Leclerc

Il pilota britannico ha chiuso con il tempo di 1.11.799 davanti alla Ferrari

di Silvia Signore

E’ stata la McLaren di Lando Norris la più veloce nelle terze prove libere del Gp del Canada . Il pilota britannico ha chiuso con il tempo di 1.11.799 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc a +0.078, con il monegasco che ha percorso solo pochi Km dopo l’incidente nelle FP1 che ha imposto la sostituzione del telaio, ed alla Mercedes di George Russel.

Quarto crono per la rossa di Lewis Hamilton, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen che precede l’Aston Martin di Fernando Alonso. Settima l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, seguita dalla McLaren di Oscar Piastri e dalle Williams guidare da Carlos Sainz ed Alexander Albon a chiudere la top ten.

La sessione di prove si è aperta con un quesito: preferibile lavorare con la mescola più soffice in ottica qualifica o puntare su quella media? Il primo allerta è opera di Alonso con una mescola soft, ma a metà turno sono tre i piloti con gomme “medium” in top 5. Bene la Ferrari: il monegasco Leclerc, è molto veloce e costante, si porta al comando, mentre il compagno di scuderia, l’inglese Hamilton è quarto. Entrambe le Ferrari SF-25 hanno montato una nuova power unit: terzo motore termico, terzo turbo, terzo MGU-H, terzo MGU-K. Tutto all’interno dei quattro componenti concessi per ogni elemento, dunque nessuna penalità.



Se Norris, secondo dopo 30 minuti, appare piuttosto solido, sempre montando mescola media, Piastri commette un grave errore. L’australiano urta il muro in uscita dalla chicane finale: foratura e lievi danni alla sospensione posteriore destra. L’incidente costringe i commissari a esporre la bandiera rossa che interrompe la sessione per breve tempo.