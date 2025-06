F 1, Gp Austria: Norris pole show in Austria, la Ferrari di Leclers secondo davanti a Piastri ed Hamilton

E' una Ferrari che non esulta, ma che quantomeno può sorridere dopo le qualifiche del Gran Premio d'Austria. E' stato il miglior sabato dell'anno, in casa del Cavallino Rampante: 2° e 4° tempo, rispettivamente con Leclerc ed Hamilton

di Silvia Signore

Lando Norris si aggiudica la pole position del Gran Premio di Austria realizzando un giro incredibile in 1.03.971 chiamato a riscattarsi anche in gara dopo il brutto errore commesso in Canada. Una pole che dà a Lando quella fiducia che è sembrata mancare nell’ultimo appuntamento in Canada: “Sono contento e molto soddisfatto di questa prestazione, che ha reso questa giornata e questo weekend molto positivi per me. Voglio dimostrare il mio valore affinché questo sia solo l’inizio“.

Alle sue spalle a sorpresa, il pilota monegasco Charles Leclerc su Ferrari che ha dell’incredibile, anche se la Scuderia ha portato nuovi aggiornamenti per correggere gli errori della SF-25: “Le nuove parti hanno fatto la differenza. Domani voglio mettere pressione alla McLaren“. Il pilota monegasco si è messo alle spalle l’altra McLaren guidata da Oscar Piastri. affianca in quarta posizione dalla Ferrari del 7 volte iridato Lewis Hamilton con la sua migliore prestazione dell’anno in qualifica per la Ferrari che conquista la sua prima seconda fila da pilota del Cavallino. 5 Leggi i commenti

Le prestazioni dei due piloti in qualifica sono una boccata d’aria fresca per l’ambiente Ferrari : le difficoltà evidenti sin da inizio stagione vanno oltre la pista e stanno facendo dubitare della permanenza di Vasseur a Maranello. Nonostante ciò, il team ha continuato a lavorare e i primi risultati si sono visti nella prima parte di un grande pacchetto di aggiornamenti, che si completerà a Silverstone, volto a correggere le imperfezioni delle SF-25. “È stata una stagione difficile nel complesso, ma la squadra ha continuato a spingere”, commenta Leclerc confermando la bontà delle ultime modifiche tecniche, “Abbiamo portato alcune nuove parti questo fine settimana che hanno fatto la differenza”. Il giro secco è sempre stato il punto forte di Charles, ma quest’anno la SF-25 si comporta diversamente: “Normalmente abbiamo una macchina migliore in gara rispetto alle qualifiche, quindi spero che domani possiamo mettere un po’ di pressione sulla McLaren e spingerli all’errore.”

Quinto George Russell, dietro di lui Liam Lawson. Settimo Max Verstappen, che ha guidato in difficoltà per tutta la qualifica. Gabriel Bortoleto, sorpresa di giornata assieme a Lawson partirà dall’ottavo posto . Nono Kimi Antonelli, seguito da Pierre Gasly che chiude la top ten .

Hamilton scatterà per la prima volta in stagione dalla seconda fila, di fianco a Piastri. Lewis, però, non si illude ben sapendo e conscio che i punti si conquistano in gara: “Vediamo quanto saremo competitivi domani prima di parlare”, ha dichiarato a Sky Sport, “Penso di aver fatto un bel giro, ma senza un sovrasterzo in curva 6 avrei potuto portare a casa un secondo posto”. Il gap con la McLaren è ancora consistente, ma si iniziano a vedersi i miglioramenti e i due piloti del Cavallino Rosso hanno approfittato di un errore di Piastri per piazzarsi tra le due McLaren. Certo, questo dettaglio avrà sicuramente facilitato il risultato finale, ma per la prima volta in stagione la Ferrari è lì, grazie al nuovo fondo . “Era quello che serviva da tanto e ha aiutato oggi, ma anche grazie a un’attenta strategia, a livello operativo il team ha fatto un lavoro fantastico nelle tempistiche, avendoci messo in pista nella posizione giusta lontano dal traffico. Ottimo anche l’assetto, quindi sono molto contento oggi della macchina” ha aggiunto Hamilton.