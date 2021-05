DRAGHI E MELONI LEADERS NEI SONDAGGI

Un elettore su due sceglie il centrodestra, mentre sotanto quasi uno su tre sceglie il centrosinistra e poco più di uno su sei il M5S. La Lega si mantiene al primo posto (22,4%), facendo segnare un mezzo punto di crescita. Al secondo posto sono per la prima volta appaiati – ma con progressioni opposte – al 19,4% FdI (+0,5 punti) e Pd (-1,5 punti). Seguee il M5S anch’esso in calo (-0,6 punti) sceso al 15,4%

L’ apprezzamento per il cambio di passo l’operato del premier Mario Draghi alla guida del Governo cresce in modo significativo così come non conosce sosta l’ascesa di Giorgia Meloni alla guida di Fratelli d’Italia, che si affianca il Pd al secondo posto e punta la leadership di Matteo Salvini e della Lega nello schieramento del centrodestra . Sono queste le principali novità dell’ultima rilevazione condotta da Ipsos per il Corriere della Sera.

il presidente del consiglio Mario Draghi

L’indice di gradimento dell’operato del governo (64) e del premier Draghi (66) fanno segnare un netto miglioramento (+8 punti). In particolare, l’esecutivo raggiunge il livello più elevato dal suo insediamento (era pari a 62). A sostenere Mario Draghi è l’andamento positivo della campagna vaccinale, con le riaperture e la convinzione di quasi metà degli italiani che ormai il peggio sia passato. I pessimisti rispetto alle prospettive economiche dell’Italia rappresentano solo il 36%, mentre a novembre, nel pieno della seconda ondata della pandemia, erano il 66%, e gli ottimisti sono il 31% (a novembre erano pari al 15%). Gli italiani iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel e tutto ciò si riflette sulla fiducia in Draghi e nel suo governo.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Un elettore su due sceglie il centrodestra, mentre sotanto quasi uno su tre sceglie il centrosinistra e poco più di uno su sei il M5S. Per quanto riguarda gli orientamenti di voto, si parte dal 40% di astensionisti e indecisi, un’area grigia che condiziona enormemente l’intera rilevazione. La Lega si mantiene al primo posto (22,4%), facendo segnare un mezzo punto di crescita. Al secondo posto sono per la prima volta appaiati – ma con progressioni opposte – al 19,4% FdI (+0,5 punti) e Pd (-1,5 punti). Seguee il M5S anch’esso in calo (-0,6 punti) sceso al 15,4%, , quindi Forza Italia con il 7,7%.

Dimininuisce sensibilmente il gradimento per Giuseppe Conte fra i leader politici, che fa segnare una flessione di 4 punti rispetto allo scorso mese e di ben 10 punti da febbraio, quando si concluse la sua esperienza di governo. La diminuzione del consenso dell’ex premier è da attribuire al venir meno del suo profilo istituzionale, ma anche alla minore visibilità mediatica e all’incertezza riguardo alle sue prospettive future.