Amministrazione giudiziaria per Loro Piana: “ricarico di 1000-2000 euro per ogni capo”

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, uno dei brand di moda del made in Italy rilevata dal Gruppo francese LVMH e che ha come presidente del cda Antoine Arnault figlio di Bernard Arnault, l’uomo più ricco di Francia e fra i primi 10 al mondo per patrimonio . Il provvedimento adottato dai giudici Pendino, Cucciniello e Profeta della sezione misure di prevenzione, fa seguito ad una indagine del pm Paolo Storari della procura ambrosiana, che ha accertato come Loro Piana abbia affidato la produzione dei propri capi di abbigliamento, tra cui giacche, all’esterno e che la loro realizzazione sarebbe avvenuta in contesti lavorativi di “sfruttamento del lavoro“.

Nelle 26 pagine del provvedimento si legge che la Loro Piana – 2.294 dipendenti, quasi 1,7 miliardi di euro di ricavi nel 2024 e 389 milioni di euro di utile – nel 2013 è stata ceduta dalla famiglia fondatrice alla multinazionale transaplina LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). I giudici hanno nominato la professionista padovana Micaela Cecca come amministratore giudiziario fissando per il 13 novembre la prima udienza per discutere del piano di risanamento aziendale e organizzativo.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri del NIL (Nucleo ispettorato lavoro) e del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano , l’azienda vercellese del cachemire, che produce capi di abbigliamento di lusso, non sarebbe stata capace a prevenire ed arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo in quanto non avrebbe messo in atto le necessarie misure idonee alla verifica delle reali condizioni di lavoro, ed in particolare non avrebbe vigilato sulle capacità tecniche delle aziende appaltatrici. Omissioni queste che avrebbero agevolato colposamente il caporalato.

Si tratta del quinto caso di misura di prevenzione che colpisce un colosso della moda fra 2024 e 2025 dopo le vicende che hanno coinvolto Alviero Martini spa, Armani Operations , Manufactures Dior e Valentino Bags Lab. Dalla “mappatura” di un solo pezzo della produzione per Loro Piana realizzata dagli inquirenti con visure camerali, ispezioni fisiche, analisi di contratti d’affitto, consumi elettrici, posizioni Inps e rapporti di fatturazione è emerso come la Loro Piana appalti la produzione dei capi in cashmere alla società Evergreen nonostante questa abbia solo “7 operaie” e quasi nessun macchinario per la lavorazione.

L’ inchiesta sulla casa di moda ha infatti portato alla luce che la realizzazione di capi di abbigliamento (tra cui capi in cashmere) ad una società esterna, la Evergreen, la quale, come detto non essendo in grado di produrre i capi richiesti, subappaltava il lavoro alla Sor-Man snc di Nova Milanese, anch’essa senza la necessaria adeguata capacità produttiva. Secondo la ricostruzione della Procura, quest’ultima, si sarebbe rivolta, anche per abbattere i costi, ad opifici cinesi la Clover Moda srl di via dei Giovi 19 a Baranzate e la Day Meiying di Senago Esistono rapporti di fatturazione con una terza ditta cinese, la Hu Sufang, che la procura ritiene “di fatto inesistente”, si legge nel provvedimento dei giudici, si sarebbero serviti di “manodopera irregolare e clandestina, in ambienti di lavoro insalubri e pericolosi, alloggiata in dormitori abusivi al fine di attingere mera manovalanza in qualsiasi orario del giorno/notte e sottoponendo a turni lavorativi (…) di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti”.

Durante le ispezioni legate all’inchiesta partita a maggio 2025 dalla denuncia di H.X, sarto di origine cinese , per caporalato e lesioni, che era stato picchiato e ferito dal suo datore cinese Hu Xizhai, titolare della Clover Moda srl, solo perché aveva chiesto di ottenere il pagamento degli stipendi maturati arretrati, i carabinieri hanno identificato almeno 21 lavoratori, di cui 10 occupati in nero e 7 irregolari in Italia impiegati con paghe sotto la soglia oraria, senza formazione, sorveglianza sanitaria degli ambienti. Due imprenditori cinesi sono stati denunciati e uno di loro arrestato in flagranza per sfruttamento mentre altri due titolari di aziende italiane rispondono della violazione di normative sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state elevate multe per 181.482,79 euro e sanzioni amministrative per 59.750 euro. Due opifici sono stati completamente sospesi dall’attività lavorativa per gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero.

“ Per la Loro Piana il costo pattuito era 118 euro a giacca se la commessa era superiore a 100 capi , se inferiore, ma questo era raro, il prezzo era 128 euro a capo”, mentre “io pagavo alle società cinesi 80 euro al pezzo se non facevano il taglio, 86 euro con il taglio”. ad affermarlo è il legale rappresentante di Sor-Man, l’azienda di Nova Milanese a cui era stato affidata in subappalto la produzione di una serie di capi di abbigliamento per Loro Piana nei cui confronti il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria

Capi di abbigliamento questi che poi venivano messi in commercio nei negozi Loro Piana per una cifra che va dai 1000 ai 3000 euro, “con un ricarico tra i 1000 ed i 2000 euro”, come riportano gli atti giudiziari. La donna, sentita come testimone nell’ambito dell’indagine del pm Paolo Storari, ha spiegato che “i volumi di produzione erano di circa 6000/7000 capi l’anno, anche se, nell’ultima stagione primavera estate 2025, era diminuita a circa 2000 capi“. Aggiungendo che non solo che per “mantenere il cliente ho esternalizzato a cittadini cinesi”, ma anche che la Loro Piana “per quanto riguarda la contrattazione sul prezzo io chiedevo una somma, loro naturalmente andavano al ribasso e poi trovavamo un accordo“. Peraltro, ha precisato la teste, “Loro Piana è venuta presso la mia azienda diverse volte a fare audit”.

Un “sistema” quello adottato dalla Loro Piana che avrebbe consentito di realizzare una massimizzazione dei profitti inducendo l’opificio cinese che produce effettivamente i manufatti ad abbattere i costi da lavoro (contributivi, assicurativi e imposte dirette) facendo ricorso a manovalanza “in nero” e persino clandestina, non osservando le norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché non rispettando i Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore riguardo retribuzioni della manodopera, orari di lavoro, pause e ferie.