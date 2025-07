Sono sempre di più gli italiani che ascoltano e guardano i podcast

Si registra un aumento anche nel 2025 degli appassionati. Tutti gli ultimi dati con YouTube e Spotify ancora in testa.



Gli ascoltatori di podcast in Italia nel 2025 raggiungono quota 15,5 milioni (con un incremento del +2% rispetto al 2024), con il 59% che ricorda di aver ascoltato branded podcast. Si confermano 6,2 milioni i cosiddetti hunters, ovvero coloro che ascoltano contenuti tutti i giorni o almeno 2-3 volte a settimana (+3% sul 2024). La passione per i podcast non ha genere: la distribuzione è perfettamente bilanciata tra donne (50%) e uomini (50%). L’ascolto coinvolge tutte le fasce d’età, con una forte concentrazione nel target 25-54 anni.

Con il 46% di ascoltatori laureati, il podcast si conferma un mezzo capace di unire ampia diffusione e alto profilo culturale. Uno strumento al tempo stesso massivo ed elitario, che raggiunge un’audience trasversale e culturalmente eterogenea,

Tra le piattaforme di ascolto, mantengono il primato YouTube (57%) e Spotify (55%) , seguiti da Amazon Music (30%) e dal canale diretto autore/speaker/influencer (20%), quest’ultimo in leggera crescita (+3 punti percentuali). Stabili le piattaforme specialistiche Audible (14%), Apple Music (10%) e Spreaker (6%).



Questi i principali risultati di From Podcast to Branded Podcast 2025 , la nuova ricerca esclusiva sul mercato dei podcast e dei branded podcast, realizzata da OBE – Osservatorio Branded Entertainment, in collaborazione con BVA Doxa e con il coordinamento scientifico del Direttore Scientifico di OBE, Anna Vitiello.

Le nuove abitudini : Multitasking, smartphone e co-listening

Un mercato consolidato, quello dei podcast, che conferma nella sua natura multitasking un vantaggio competitivo rispetto agli altri media: il 77% degli ascoltatori dichiara di fare altro durante l’ascolto – viaggi e commuting (58%), attività domestiche quotidiane (51%), attività sportiva (36%) – coprendo così diversi momenti della giornata.Lo smartphone (78%) resta il dispositivo più utilizzato, seguito dall’ascolto in auto (39%). Da segnalare anche il fenomeno del co-listening, ovvero l’ascolto condiviso, che coinvolge il 20% degli utenti.

Cosa si ascolta

La scelta dei contenuti si basa principalmente sul tema o argomento (60%), ma cresce l’importanza della voce narrante (27%), con particolare attenzione verso i nuovi creator. Si registra un aumento dell’esigenza di approfondimento (46%), che supera l’informazione (41%), pur rimanendo significative altre motivazioni come svago, relax e ispirazione.

I temi più ricercati sono:

Inchieste e reportage (39%)

(39%) Attualità (38%)

(38%) Intrattenimento (33%)

(33%) Crescono anche gli interessi verso contenuti verticali come formazione professionale (21%) e temi economico-finanziari (20%).

Come si scoprono i podcast

Per scoprire nuovi podcast, il 32% degli utenti utilizza Google, il 24% si affida ai social media, un altro 24% segue i consigli di amici o colleghi, mentre il 22% ascolta i suggerimenti di esperti, giornalisti e editori. Il 58% si affida alle piattaforme specializzate.

Credibilità, influenza e fidelizzazione

Il podcast ha oggi un ruolo sempre più importante nella dieta mediatica degli italiani: il 41% afferma di non poterne più fare a meno e il 58% ne riconosce il forte potere di coinvolgimento. È anche un mezzo ad alta credibilità: il 58% dichiara di aver imparato cose nuove grazie ai podcast, e il 50% sostiene che l’ascolto ha influenzato le proprie opinioni su alcuni temi.

L’efficacia dei branded podcast

I branded podcast mostrano un impatto positivo in termini di ricordo e KPI di brand:

Il 37% degli ascoltatori ha scoperto brand che non conosceva

degli ascoltatori ha scoperto brand che non conosceva Il 36% ha imparato a conoscere e apprezzare nuove marche

ha imparato a conoscere e apprezzare nuove marche Il 46% afferma che i podcast sono spesso argomento di conversazione

afferma che i podcast sono spesso argomento di conversazione Il 50% ama consigliare podcast

ama consigliare podcast Il 52% gradisce riceverne consiglio

Tuttavia, emerge anche una criticità: il 42% li ha trovati troppo commerciali e il 44% li vorrebbe più interessanti. Risulta quindi fondamentale investire nella costruzione narrativa e nella qualità dei contenuti per mantenere alto il livello di coinvolgimento e autenticità.

Audio o video? L’evoluzione del formato