Diretta dalla Camera: 4° giorno di votazione per l’elezione del Capo dello Stato.

Oggi si torna in Aula alle 11, dopo una lunga notte di trattative tra partiti, vertici e telefonate. Si prova a trovare un accordo ma in mattinata il leader leghista fa sapere: “Non sarò io a proporre nomi di sinistra”. La maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti su 1009 grandi elettori.

di Redazione Politica

Da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti) per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Ma con ogni probabilità si rischia di replicare lo scenario delle giornate precedenti. Il Pd che cerca di imporre le proprie decisioni senza avere i voti necessari, ha già annunciato che voterà scheda bianca, e lo stesso farà Italia viva. Quindi al momento in cui scriviamo prima che inizi la votazione un accordo ancora non c’è. Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enrico Letta continuano a lavorare su una lista di nomi. Il segretario del Pd, invece, punta sulla giornata di domani (venerdì 28 gennaio) per una intesa con il resto della maggioranza al governo.

Tensione nei rapporti anche nei rapporti tra Fdi, Forza Italia e Lega: ieri in Aula il partito di Giorgia Meloni si è staccato e ha votato per il co-fondatore Guido Crosetto, candidato di bandiera che ha preso 114 preferenze, cioè quasi il doppio rispetto ai 63 Grandi elettori, risultato il secondo più votato dopo Sergio Mattarella (125 voti).

Matteo Salvini, prima di vedere il resto della coalizione di centrodestra, ha detto: “Gli altri leader li sento tutti i giorni, è il mio lavoro. Porto proposte, abbiamo nomi di assoluto livello, non penso che il centrodestra che rappresenta decine di milioni di italiani debba dimostrare qualcosa e che solo a sinistra ci siano profili morali e istituzionali. Prima si elegge” il capo dello Stato “meglio è. Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani “. E sul nome di Pierferdinando Casini il segretario del Carroccio lascia capire il totale dissenso del centrodestra: “Proposto da sinistra, è stato eletto con il Pd“.

Da questo scrutinio non serve più la maggioranza qualificata di 673 grandi elettori, da ora in poi per eleggere l’inquilino del Colle è sufficiente la maggioranza assoluta della metà più uno, cioè 505 preferenze.

LA GIORNATA IN DIRETTA

ore 11:15 | Casini scherza entrando alla Camera: “Vicini a mio nome? No vicini alla porta”

“Siamo più vicini al mio nome? No siamo vicini alla porta“. Scherza Pier Ferdinando Casini con i cronisti che lo assediavano arrivando alla Camera. Casini indossava una vistosa sciarpa rossoblu “il Bologna è una fede…“, ha aggiunto.

ore 11:05 | Italia Viva voterà scheda bianca

Italia viva voterà scheda bianca al quarto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. E’ quanto riferiscono fonti del partito.

ore 11:00 | Al via il quarto scrutinio, maggioranza 505

È iniziata nell’Aula della Camera la quarta votazione in seduta comune integrato dai delegati regionali per l’elezione del presidente della Repubblica. La maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti su 1009 grandi elettori. Il quorum richiesto da questa votazione è quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Si inizia con la chiama dei senatori a vita e dei cosiddetti ‘prevotanti’ per motivi di salute. Come nei precedenti tre scrutuini, il primo a votare è Umberto Bossi.

ore 10:50 | Nuovo vertice del centrodestra stasera alle 19

I leader del centrodestra torneranno a riunirsi stasera alle 19. Lo si apprende da fonti della coalizione.

ore 10:45 | M5S-Pd-Leu: disponibili a confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes

“Coerentemente con quanto chiesto e fatto nei giorni scorsi, riconfermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes, in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nel frattempo in questa votazione voteremo scheda bianca“. Così M5S, PD e LeU in una nota congiunta.

ore 10:30 | Vertice Pd-M5S-Leu alla Camera

Vertice in corso alla Camera fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il leader di Leu, Roberto Speranza. Alla riunione partecipano anche i capigruppo dei rispettivi partiti. All’ordine del giorno ci sono le scelte sulla quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica

ore 10:25 | Il centrodestra ha deciso l’astensione

“Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione“. E’ quanto si legge in una nota al termine del vertice del centrodestra. Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia, ha dichiarato: “Oggi alla quarta votazione per il Colle il centrodestra non presenterà scheda bianca, ci asteniamo…“.

ore 10:13 | Conte: “Nessuno schieramento può pensare di eleggere Presidente suo“

“Siamo sempre fiduciosi che da questo loro incontro si apra la possibilità di un dialogo più serrato per arrivare a una soluzione“, dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a proposito del vertice del centrodestra sul Quirinale “Noi abbiamo fatto delle proposte ufficialmente, abbiamo anche aperto a un confronto, perché nella situazione in cui siamo nessuno schieramento precostituito, nessuna coalizione può pensare di eleggere il presidente della Repubblica suo, di parte, che non rappresenti tutti”. aggiunge Conte, parlando con i cronisti all’arrivo alla Camera, a proposito della corsa al Quirinale.

(in aggiornamento)