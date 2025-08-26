Da Julia Roberts a George Clooney, il calendario della Mostra del Cinema di Venezia

La 82ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia è pronta ad accogliere star di altissimo livello sui red carpet del Lido. Da Emily Blunt ad Al Pacino, da Gerard Butler a John Malkovich, Attese tantissime stelle del grande schermo, tra ospiti italiani e internazionali come George Clooney, Cate Blanchett, Jude Law, Emma Stone e Julia Roberts, tra le stelle di Hollywood più attese

dalla nostra inviata a Venezia Silvia Signore

La grande parata di stelle internazionali alla Mostra di Venezia verrà inaugurata domani 27 agosto , accanto a Toni Servillo e Anna Ferzetti protagonisti del film d’apertura in concorso di Paolo Sorrentino ‘La Grazia‘, da Noomi Rapace protagonista del film d’apertura di Orizzonti, ‘Mother’, il film di Teona Strugar Mitevska su Madre Teresa di Calcutta. Il calendario della mostra cinematografica della Biennale, vede nella prima giornata, dopo la tradizionale cerimonia di apertura della 82esima Mostra condotta da Emanuela Fanelli, anche la consegna del Leone d’oro alla carriera a Werner Herzog. Attesi George Clooney ad Emma Stone, ed il debutto veneziano di Julia Roberts all’atteso Jude Law nei panni di Putin, passando per Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Emily Blunt, Alicia Vikander, Amanda Seyfried e Tom Waits.

L’attrice Emanuela Fanelli condurrà la cerimonia inaugurale e la serata di chiusura durante la quale saranno annunciati i premi ufficiali, compreso il prestigioso Leone d’Oro.

L’attrice israeliana Gal Gadot e l’attore britannico Gerard Butler, co-protagonisti del film Fuori Concorso In the Hand of Dante di Julian Schnabel, sono tornati al centro delle polemiche dopo la lettera di Venice4Palestine, che ha chiesto alla Biennale di ritirare l’invito a entrambi, “insieme a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio” in corso a Gaza. Secondo l’Adnkronos, nessuno dei due aveva in ogni caso formalizzato la propria presenza, e questo anche prima dello scoppio delle polemiche.

La nutrita presa di posizione del mondo del cinema — partita con una lettera aperta il 22 agosto scorso a cui hanno aderito oltre 1.500 personalità, con nomi come Marco Bellocchio, Ken Loach, Mario Martone, Jasmine Trinca, Alba e Alice Rohrwacher, Toni e Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino, solo per citarne alcuni — ha un peso notevole sul clima che si respira al Lido. La Biennale e la Mostra, dopo la risposta in cui si rivendicava il fatto di essere «sempre stati, nella loro storia, luoghi di confronto aperti e sensibili a tutte le questioni più urgenti della società e nel mondo», ha preferito non replicare ufficialmente.

Il programma – 28 agosto

Si presenta ad altissimo tasso di star hollywoodiane il secondo giorno della Mostra , giovedì 28 agosto, dove sono in programma ben tre film del concorso: la commedia nera ‘Bugonia‘ di Yorgos Lanthimos che porterà sul red carpet Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone; ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach con George Clooney nelle vesti di un attore di successo in crisi d’identità e Adam Sandler nel ruolo del suo manager (nel cast anche Laura Dern, Greta Gerwig e la nostra Alba Rohrwacher; ‘Orphan‘ di Laszlo Nemes, dramma familiare ambientato nei giorni immediatamente successivi alla rivolta ungherese contro il regime comunista. In omaggio al Leone d’oro alla carriera verrà proiettato anche ‘Ghost Elephants‘ il documentario in cui Werner Herzog segue le tracce di un misterioso branco di elefanti fantasma nelle giungle dell’Angola.

Per Orizzonti, in programma ‘Il rapimento di Arabella’ di Carolina Cavalli , con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin’s. In programma anche un altro film italiano importante, ‘La gioia’ di Nicolangelo Gelormini, unico titolo tricolore in concorso alla Giornate degli Autori, ispirato ad una storia vera sulla relazione tra un’insegnante (Valeria Golino) e un suo allievo al liceo (Saul Nanni) che usa il suo corpo per aiutare la madre in ristrettezze economiche (Jasmine Trinca).

Venerdì 29 agosto

Venerdì 29 agosto sarà la giornata del film fuori concorso di Luca Guadagnino ‘After The Hunt’ e del suo cast stellare composto da Julia Roberts (che sfilerà per la prima volta sul red carpet del Lido), Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. In concorso sfileranno ‘No other choice’ del maestro coreano Park Chan-Wook, una storia di disperazione ambientata nel New England durante la recessione degli anni ’90, e ‘A Pied D’Oeuvre (At Work)’ di Valerie Donzelli, dove un fotografo affermato (Bastien Bouillon) abbandona tutto per dedicarsi alla scrittura, scoprendo la povertà e pagando un prezzo alto per la propria libertà. Sempre fuori concorso arriva, il 29 agosto, ‘Cover-Up’ il documentario della vincitrice del Leone d’oro a Venezia del 2022 Laura Poitras, sul giornalista e scrittore americano Seymour Hersh, premio Pulitzer per le sue inchieste coraggiose.

Kevin Spacey presenterà alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025 il trailer del film action-thriller soprannaturale Holiguards Saga – The Portal of Force, che lui stesso ha diretto e dove ha inoltre recitato al fianco di Dolph Lundgren (Rocky IV e I mercenari), Tyrese Gibson (il franchise di Fast & Furious e Morbius), Brianna Hildebrand (Deadpool e Lucifer), Disha Patani (Kalki 2898 AD e Bharat) ed Eric Roberts (A 30 secondi dalla fine e The Righteous Gemstones). Il trailer della pellicola, che è stato girato nel 2024, segna il primo lungometraggio di Spacey come regista in oltre 20 anni e dovrebbe essere il primo di una serie.

Sabato 30 agosto

Sabato 30 agosto arriveranno in concorso sia il ‘Frankestein‘ di Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz che ‘Sotto le nuvole’, che il secondo film italiano della selezione principale, il documentario di Gianfranco Rosi ambientato alle falde del Vesuvio. Fuori concorso, invece, sono attesi sia ‘The Last Viking’, dark comedy surreale del regista danese Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, che l’italiano ‘La Valle dei Sorrisi’ di Paolo Strippoli con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Fuori concorso anche ‘Broken English‘, il doc-intervista a Marianna Faithfull realizzato da Iain Forsyth & Jane Pollard poco prima che la ex cantante iconica della Swinging London morisse.

Domenica 31 agosto

Per la domenica del Lido, il 31 agosto, il debutto in concorso di Jim Jarmush con ‘Father Moather Sister Brother’ con un cast pieno di star composto, tra gli altri, da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling e Cate Blanchett, per un film diviso in tre storie ambientate in Paesi diversi ma tutte incentrate sulle relazioni familiari difficili. Domenica sarà anche il giorno dell’attesissimo ‘Mago del Cremlino‘ di Olivier Assayas, con Jude Law nei panni di Putin ed un cast che include anche Alicia Vikander, Tom Sturridge e Jeffrey Wright. Fuori concorso passeranno ‘Il maestro’ di Andrea Di Stefano (con Pierfrancesco Favino nei panni di un insegnante di tennis incapace e Tiziano Menichelli in quelli del suo allievo senza talento) e ‘Nuestra Tierra’, primo documentario della regista argentina Lucrecia Martel che ricostruisce l’omicidio dell’attivista Javier Chocobar, ucciso nel 2009 perché difendeva i diritti e le terre della comunità indigene contro le speculazioni minerarie. In Orizzonti un altro titolo italiano, ‘Un anno di scuola‘ di Laura Samani con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno.

Lunedì 1 settembre

Lunedì approdano al Lido Dwayne Johnson ed Emily Blunt, protagonisti del film in concorso ‘The Smashing Machine‘ di Benny Safdie, con sulla storia vera di un campione di lotta libera tra caos emotivo e contraddizioni dentro e fuori dal ring. Del concorso anche ‘The Testament of Ann Lee’ di Mona Fastvold, che porta al Lido un musical religioso sulla fondatrice della setta religiosa degli Shaker (interpretata da Amanda Seyfried), ambientato nel XVIII secolo (la sceneggiatura è scritta dalla regista col marito Brady Corbet, lo scorso anno a Venezia con ‘The Brutalist’). Il primo settembre sarò anche il giorno della consegna del Leone d’oro alla Carriera a Kim Novak e della proiezione fuori concorso del doc ‘Kim Novak’s Vertigo’ di Alexandre Philippe. Arrivano al Lido anche i primi due episodi della serie ‘Portobello‘ firmata da Marco Bellocchio (che verrà trasmessa nel 2026 dal canale USA Hbo Max ) – incentrata sul caso del conduttore tv Enzo Tortora – con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano e Barbora Bobulova ed il film fuori concorso ‘Orfeo’ di Virgilio Villoresi con Luca Vergoni, Giulia Maenza, Aomi Muyock e Vinicio Marchion, tratto dal poema a fumetti di Dino Buzzati, con animazioni grafiche e riprese dal vero.

Martedì 2 settembre

Martedì è il giorno di ‘A House of Dynamite’ di Kathryn Bigelow (in arrivo dal 24 ottobre sulla piattaforma Netflix ), in concorso alla kermesse, che racconta “le paure più contemporanee” e “la minaccia nucleare”, come ha raccontato il direttore artistico Alberto Barbera nel giorno della presentazione del programma. Sullo schermo, un cast stellare a partire da Idris Elba e Rebecca Ferguson. A seguire, la proiezione del film fuori concorso ‘Dead Man’s Wire’ di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la e Al Pacino: un thriller ispirato a un fatto di cronaca, il sequestro di un broker negli Anni 70.

A precedere la visione della pellicola, la consegna del premio ‘Campari Passion For Film’ a Gus Van Sant. In concorso nella stessa giornata anche ‘L’Étranger’ di François Ozon, nuovo adattamento del capolavoro di Albert Camus, con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud. Attesi il 2 settembre anche il documentario ‘Marc by Sofia’ di Sofia Coppola sullo stilista Marc Jacobse, nella sezione Venezia Spotlight verrà presentato ‘Ammazzare Stanca‘ di Daniele Vicari, che racconta la vera storia di Antonio Zagari, figlio di un boss dell”Ndrangheta che si ribella al padre. Nel cast con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Francesco La Mantia, Vincenzo Zampa, Aglaia Mora, Cristiana Vaccaro, Enrico Salimbeni, Saverio Malara e Rocco Papaleo.

Mercoledì 3 settembre

Mercoledì 3 settembre è il giorno del terzo film italiano del Concorso : ‘Duse’ di Pietro Marcello, che racconta la leggendaria attrice di teatro Eleonora Duse interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli e Savino Paparella. In programma anche la consegna del premio ‘Cartier – Glory to the Filmmaker Award’ a Julian Schnabel e la proiezione del suo ‘In The Hand of Dante’ (fuori concorso) con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore e Benjamin Clementine, descritto come “un viaggio nel tempo alla ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia”. In laguna anche l’attualissimo film in concorso ‘The Voice of Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania sulla storia vera, accaduta nel 2004, di una bambina di sei anni intrappolata in un’auto a Gaza e dei volontari che tentarono di salvarla.

Giovedì 4 settembre

Giovedì 4 settembre sarà la volta del quarto film italiano in concorso , ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo: dal libro del criminologo Adolfo Ceretti, è la storia di una donna omicida che deve riconoscere i propri delitti. Nel cast Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino. In concorso c’è anche ‘Girl’, debutto alla regia dell’attrice taiwanese Shu Qui, sulla condizione femminile nella società cinese. Fuori concorso attesi invece il film animato ‘Scarlet’ di Mamoru Hosoda e ‘Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra’ di Roberto Andò. Sempre il 4 settembre, sfilerà al Lido la serie ‘Il Mostro’ (dal 22 ottobre su Netflix) di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze, con Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

Venerdì 5 settembre

Venerdì 5 settembre tocca al quinto film italiano in concorso : ‘Un film fatto per Bene’ di Franco Maresco, che va alla ricerca delle fantasmatiche tracce lasciate a Palermo da Carmelo Bene. In concorso anche il cinese ‘The Sun Rises On Us All’ di Cai Shangjun, ‘Silent Friend’ di Ildikò Enyedi (con Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Silvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Rainer Bock e Léa Seydoux). Per l’Italia, Antonio Capuano presenta fuori concorso il legal drama ‘L’Isola di Andrea’ con Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni, Andrea Migliucci. Arrivano anche le note delle canzoni meno conosciute del repertorio di Francesco De Gregori raccontate nel docu-film ‘Nevergreen’ di Stefano Pistolini (fuori concorso). La pellicola vede anche la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

Sabato 6 settembre