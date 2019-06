Di tutto di piu’

…

Il parlamentare Vittorio Sgarbi rivolgendosi a Maryshtell Polanco sulle famose “cene eleganti” di Arcore

“Non si capisce di cosa devi essere pentita, di una scopata? Di un pompino dici? Non te l’ha imposto nessuno il pompino, lo hai scelto tu! Sei stata pagata, l’hai fatto, va benissimo! Questi processi sono la vera Inquisizione! Senza processo tu non eri qui, prendevi cazzi ed eri contenta! Sei una puttana pentita! Eri felice e ora ti lamenti!” (fonte: Non è l’Arena, La7)

Matteo Salvini Il ministro-climatologo

“Finalmente oggi splendeva il sole: c’hanno spiegato per mesi che c’era il riscaldamento globale e abbiamo passato un maggio con l’ombrello, il passamontagna e i guanti di lana…“ (fonte: Non è l’Arena, La7)

Vincenzo De Luca Il governatore Pd della Campania, e Salvini

“Salvini mi è anche simpatico, mi piace sfotterlo. Gli ho detto che si presenta come un primitivo, lui è l’erede del Neanderthal, che viene prima dell’homo sapiens” (fonte: Lira Tv )

La “fassinata” del senatore Pd Matteo Renzi, a poche ore dal boom elettorale della Lega

“Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato: è come accendere una candela su entrambi i lati, si scioglie molto velocemente” (fonte: TV Svizzera)

La leader Fdi Giorgia Meloni contro il M5S al Governo

“Dopo Conte che rinuncia ai fucili per finanziare borse di studio per la pace e Trenta che destina la parata del #2giugno all’inclusione, Fico dedica la Festa della Repubblica a ‘migranti e rom’. Il M5S al governo è un’offesa per lo Stato, le Forze Armate e l’Italia intera!” (fonte: Twitter)

Silvio Berlusconi dal parlamentino romano di casa propria a Palazzo Grazioli

“La Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter di Fiorello”

Il “discorso alla Nazione” del Premier Giuseppe Conte parte immediatamente con una gaffe, alla prima parola

“SABATO scorso è stata la Festa della Repubblica…” (In realtà, il 2 giugno cadeva di domenica, il giorno antecedente alla conferenza del premier)

Le riflessioni di Luigi Di Maio sui “record” alcuni giorni dopo la batosta del M5S alle Elezioni Europee,

“Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 voti e l’80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il RECORD ASSOLUTO di partecipazione a una votazione M5s. Ed è anche il RECORD MONDIALE per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica. Vi ringrazio tutti e vi voglio bene! NON MI MONTO LA TESTA, questo è il momento dell’umiltà (…)” (fonte: Facebook )

Anche per Virginia Saba, l’amore è cieco….

Dal quotidiano La Nuova Sardegna: “Virginia Saba incita Di Maio: ‘Anche Aristide tornò ad Atene’. La compagna del leader M5S paragona il vicepremier al politico greco e lo incita dopo la sconfitta europea”

Un retroscena sulle esternazioni di Alessandro Di Battista durante un’assemblea 5 Stelle.

Il mattatore Di Battista, sospettato di voler indebolire Di Maio per andare al voto e farsi rieleggere, fa un intervento che innervosisce la platea. Si percepisce il gelo attorno a lui, soprattutto tra i nuovi eletti che sussurrano sarcastici: “È arrivato il profeta” (fonte: La Stampa )

I dissidi mentali del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio

“Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la voglia di criticarli, sopraffatta da quella di difenderli”

La riflessione del direttore di Libero, Vittorio Feltri

“Il contrasto anche linguistico tra Nord e Sud è insanabile. A Milano il pene è chiamato uccello, a Napoli pesce” (fonte: Twitter )

L’onorevole Laura Ravetto non è stata invitata al Comitato di presidenza di Forza Italia dopo il “flop” elettorale del partito azzurro

“È arrivato il momento che in Forza Italia scorra il sangue! Basta supercazzole!”(fonte: Libero)

Il senatore Pd Matteo Renzi rivendica il merito di aver scongiurato un’intesa con i 5Stelle

Ha sempre negato di aver pronunciato la frase sui pop corn rispetto alla nascita del governo gialloverde (“ora tocca a loro e intanto pop corn per tutti”) ma oggi Matteo Renzi rivendica quella strategia: “La tattica del POP CORN dà una nuova chance al Pd e dimostra l’inconsistenza del M5s” (fonte: La Repubblica)

La senatrice 5 Stelle Paola Taverna intervistata da Panorama

Cosa non sopporta dei renziani? “So’ degli sfigati”

Alberto Bagnai senatore leghista e “mente economica” del partito

“La Lega non sfonda. Vi sfonda. 👋” (fonte: Twitter)

L’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi festeggia con “classe”…. la propria elezione

“Non vi nascondo che mi diverto moltissimo nel leggere qualche ROSICONE dopo la mia elezione! Le farmacie stanno facendo affari d’oro vendendo pomate LENITIVE...😁😁😁” (fonte: Twitter)