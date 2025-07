Open Arms, procura ricorre in Cassazione contro assoluzione Salvini

I pm: "Formula assolutoria non risulta supportata da nessuna plausibile ragione giuridica o meglio da alcuna spiegazione". Meloni: "Surreale accanimento". Il ministro: "Difendere confini non è reato, ma qualcuno non si rassegna"

La procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini , che lo scorso dicembre era stato assolto dall’accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio nel “processo Open Arms“. I magistrati hanno depositato il ricorso in Corte di Cassazione contro la sentenza. La Procura ha deciso di fare il “ricorso per saltum” per evitare il giudizio di appello e ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte.

Meloni: “Surreale accanimento dopo fallimentare processo di tre anni”

Sul ricorso contro la sentenza di assoluzione per Salviniu è intervenuta la premier Giorgia Meloni : “È surreale – scrive suoi social la presidente del Consiglio – questo accanimento, dopo un fallimentare processo di tre anni a un ministro che voleva far rispettare la legge concluso con un’assoluzione piena. Mi chiedo cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia”.

Salvini: “Difesa confini non è reato, ma qualcuno non si rassegna”