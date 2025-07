Taranto, sparatoria nel quartiere Tamburi: un morto e tre feriti

Non ci sono bambini o minorenni feriti come si era diffuso in un primo momento

Un morto e tre feriti, di cui due gravi, in una sparatoria avvenuta a Taranto in via Machiavelli al quartiere Tamburi , nei pressi delle cosiddette ‘Case Parcheggio’. La vittima della sparatoria avvenuta ieri al quartiere Tamburi è Carmelo Nigro, 45 anni, che è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava con suo figlio di 20 anni, ferito in modo grave ma che non è in pericolo di vita. Feriti anche un 24enne e un 64enne, quest’ultimo in condizioni non gravi. Nigro era stato coinvolto di recente nella maxi operazione antidroga “Leon” dei Carabinieri, e da poco era stato rimesso in libertà.

Un altro uomo in ospedale ferito grave è’ Pietro Caforio , 34 anni che assieme a suo fratello Michele, armati di pistole, avrebbe affrontato i Nigro . Caforio è stato colpito da un proiettile alla testa ed attualmente è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ Ospedale Santissima Annunziata . Per l’omicidio del Nigro, è stato fermato questa mattina intorno alle 4, Michele Caforio, fratello di Pietro Caforio.

Dalle prime indagini della squadra mobile di Taranto, coordinate dal pubblico ministero Milto Stefano De Nozza della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dal pm Salvatore Colella della procura di Taranto, sarebbe emerso che lo scontro armato avvenuto tra due famiglie, i Nigro e i Caforio, che hanno entrambe alle spalle numerosi precedenti per droga,ci sarebbe una disputa per il controllo di una piazza di spaccio