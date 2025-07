Il nuovo studio sui cani che guardano la tv e seguono le immagini: ecco come rispondono agli stimoli

Secondo quanto pubblicato su Scientific Reports, l'interazione con la televisione potrebbe consentire un'esperienza arricchente e significativa per i nostri amici a quattrozampe

Alle analisi Auditel sfugge e passa del tutto inosservato uno spettatore: ha 4 zampe. Appartiene ad un target di pubblico del quale ignora l’esistenza, ‘sommersa’, nonostante sia presente nelle case di tutto il mondo. La scienza ha acceso i riflettori anche su di loro e svela che i cani guardano la Tv. Non solo: a seconda della loro personalità, varia il modo in cui si approcciano ai programmi che guardsano sullo schermo .

La ricerca su Scientific Reports

E’ una ricerca pubblicata su ‘Scientific Reports‘ a raccontare i ‘vizi’ e le abitudini di visione davanti allo schermo di questi spettatori mai censiti . Lane Montgomery della Auburn University e colleghi hanno reclutato in forma anonima 650 proprietari di cani e hanno elaborato una nuova scala di ascolto televisivo per studiare e inquadrare i comportamenti dei quattrozampe attraverso le risposte dei loro amici umani. E’ emerso per esempio che i cani eccitabili erano più propensi a seguire gli oggetti sullo schermo, mentre quelli timorosi o ansiosi erano più propensi a rispondere a stimoli come le auto o un campanello; questi pet hanno guardato la Tv per una media di 14 minuti e 8 secondi.

Negli ultimi anni, osservano gli autori dello studio, si è registrato un aumento della programmazione televisiva dedicata ai cani e la frequenza con cui in ogni famiglia il proprio ‘Fido‘ viene esposto ai diversi media è in aumento. E fanno notare, che sino ad oggi non è stata condotta una valutazione sistematica del modo in cui i cani da compagnia interagiscono con la Tv a livello di popolazione.

Lassie che guarda Lassie

Il target preso in analisi

Il range sondato da Lane Montgomery ed i suoi colleghi è ampio: la fascia d’età del campione finale di 453 cani era compresa tra due mesi e 16 anni; 300 cani appartenevano a razze riconosciute dall’American Kennel Club (Akc), mentre 153 erano meticci o di razze non formalmente rappresentate dai raggruppamenti Akc. L’indagine ha approfondito le tendenze nelle abitudini di visione televisiva dei cani, verificando anche se il proprietario cercava di insegnare al cane a guardare la Tv, il numero medio di ore settimanali in cui la Tv del proprietario rimaneva accesa e il numero medio di secondi in cui il cane prestava attenzione alla Tv. I pet protagonisti dello studio sono stati valutati in base alle loro reazioni a stimoli animali e non animali e alla misura in cui seguivano gli oggetti sullo schermo.

Le reazioni degli animali