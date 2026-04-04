Tennis, al via il torneo Atp di Montecarlo: in campo Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini

Sorteggiato il tabellone principale del primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta in programma al Country Club del Principato. Tre gli italiani impegnati nelle qualificazioni: Arnaldi, Maestrelli e Pellegrino

di Veronica Ursida

Sorteggiato il tabellone principale del “Rolex Montecarlo Masters”, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club del Principato dal 5 al 12 aprile, con montepremi totale pari a 6.309.095 euro. Lorenzo Musetti, finalista lo scorso anno e testa di serie numero 4 del seeding, è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella di Carlos Alcaraz, che l’ha sconfitto nella sfida per il titolo del 2025. Nel suo “quarto di finale” trovano posto anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Jannik Sinner, seconda forza del seeding, guida la parte bassa, dove ci sono pure Alexander Zverev e Daniil Medvedev, il quale potrebbe iniziare il suo percorso contro Matteo Berrettini.

Questi i primi avversari degli italiani nella parte iniziale del torneo : Jannik Sinner (Ita, 2) bye; esordio contro il vincente del match fra Moise Kouame (Fra) e Ugo Humbert (Fra). Lorenzo Musetti (Ita, 4) bye; esordio contro il vincente del match fra Valentin Vacherot (Mon) e Kamil Majchrzak (Pol). Flavio Cobolli (Ita, 10) contro un qualificato. Luciano Darderi (Ita, 15) contro Hubert Hurkacz (Pol). Matteo Berrettini (Ita) contro un qualificato.

Jannik Sinner

Arnaldi, n.107 ATP, affronta al primo turno, per la prima volta in carriera , il ceco Vit Kopriva, n.70. Chi vince contenderà un posto nel main draw al britannico Jan Choinski, n. 120 o al francese Alexandre Muller, n. 94. Anche Francesco Maestrelli, n. 114, è atteso da un avversario che non ha mai affrontato in carriera, il belga Alexander Blockx, n. 92. Chi vince se la vedrà al turno decisivo contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 74, o il norvegese Nikolai Budkov Kjaer, n. 141. Infine Andrea Pellegrino, n. 130, debutterà contro il kazako Alexander Shevchenko, n. 76. Il vincente di questo match sfiderà nel match che metterà in palio un posto in main draw lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n. 80, o il francese Benjamin Bonzi, n.103.



Il punteggio nel ranking

La classifica Atp aggiornata in tempo reale dice che lo spagnolo Alcaraz è sempre numero uno con 13.590 punti, Sinner secondo con 12.400. Dunque, “ballano” 1.190 punti che da domenica 5 aprile, giorno di inizio del torneo, diventeranno soltanto 190 punti di distacco tra primo e secondo perché a ogni inizio torneo vengono tolti i punti conquistati l’anno precedente. È proprio lo spagnolo chiamato a difendere la vittoria dello scorso anno in finale contro Lorenzo Musetti (mille punti) mentre Sinner non ha partecipato per il noto caso Clostebol (dunque, nessun punto da difendere).

Cosa serve a Sinner per superare Alcaraz

Lo scenario più “semplice” è che Sinner vinca il torneo di Montecarlo : a quel punto, tra una settimana tornerebbe sul tetto del mondo. Ma esistono anche altre combinazioni affinché l’azzurro possa scavalcare lo spagnolo: raggiungendo la finale (pur perdendola) con Carlos che si ferma in semifinale. Stesso discorso per la semifinale: qualora Sinner perdesse, Alcaraz non dovrebbe andare oltre ai quarti di finale.