Sinner con il suo tennis fa sognare l’ Italia in vista di Wimbledon e dell’ Olimpiade

Jannik Sinner il leader dello sport azzurro che a soli 22 anni è la faccia giovane di un’Italia che stupisce scrivendo la storia con un tennis che sprigiona freschezza e forza, ma nello stesso tempo carisma e classe. Qualità nel dna di un campione che incarna, da solo, lo spirito di una Nazionale. Non freddi come possono apparire al primo contatto, ma rigorosi. E tenaci, temprati dalle vette del Sud Tirolo. Insieme al talento ed al duro allenamento, sono questi gli ingredienti di un carattere, un modo di affrontare le prove della vita, che hanno contribuito al successo di Jannik Sinner all'”Australian Open“.

Dopo 48 anni precisamente dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros a Parigi, nel pianeta-tennis mancava una vittoria di questo livello. Oggi il tennis azzurro ha la possibilità di poter tifare per Jannik Sinner, il nuovo re dello Slam che ha conquistato l’Open d’Australia. . Così come ci mancava da 47 anni la Coppa Davis che è tornata in Italia due mesi fa , dal Cile 1976, dal trionfo di Una Squadra diventata anche film. Sinner ci ha riportato al centro del tennis mondiale e la sua impresa e determinazione ha ricordato quella di Marcell Jacobs, vincitore della medaglia oro sui 100 all’Olimpiade di Tokyo nel 2021. . Qualche anno fa era impensabile che un italiano prendesse il posto di Usain Bolt nello sprint o di Novak Djokovic nel tennis. Èd invece è successo, è tutto vero. E la favola continua.

La cosa più bella è che con Sinner possiamo già sognare Wimbledon , il numero 1 in classifica e tante altre cose, come l’oro all’Olimpiade di Parigi 2024. Jacobs, dopo la vittoria in Davis, attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport aveva invitato Sinner ai Giochi: “Mi ha entusiasmato il tuo modo di affrontare le sfide, di non arrenderti mai, di voler migliorare sempre, di non lasciarti intimidire dall’avversario, anche se si chiama Djokovic ed è un mostro sacro. Non ci sono limiti a quello che puoi fare. Cercheremo di tenere alta la bandiera italiana ovunque, anche ai Giochi di Parigi. E non molleremo mai”.

Un invito raccolto dal coach Darren Cahill che da allenatore australiano ha vinto ieri il suo Slam: “L’Olimpiade rientra nei piani di Jannik”. Proprio Cahill, dopo la semifinale contro Djokovic,senza paura aveva diagnosticato: “Sinner mi ricorda Agassi. È ambizioso, serio e intelligente». Parole forti dette da chi ha visto Jannik, ogni giorno, trasformarsi in campione.

Anche la politica rende omaggio alla vittoria di Jannik Sinner che giovedì salirà al Quirinale con gli altri azzurri del team vincitore della Davis agli Australian Open. A celebrare il successo sono anzitutto le istituzioni. “Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo Slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione“, commenta la premier , Giorgia Meloni. “Con una rimonta strepitosa, Jannik Sinner ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis italiano. Solo i grandi campioni non si perdono mai d’animo lottando fino alla fine. Congratulazioni!“, scrive sui social Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati “L’emozionante vittoria di Jannik Sinner all’Australian Open porta l’Italia sul tetto del mondo nel tennis e ci regala un sogno inseguito per decenni“, commenta il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Tecnica, coraggio, tenacia e cuore: che orgoglio per noi italiani vederlo alzare il trofeo. Grazie Campione, continua così” conclude La Russa.

“Una giornata memorabile per il nostro sport. Mai visto un campione così grande e così semplice, profondo e umano. Felice e orgoglioso che sia italiano” ha commentato il dal ministro per lo Sport e e i giovani Andrea Abodi seguito dal presidente del Coni, Giovanni Malagò : “Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Sei un’eccellenza che coniuga il talento all’applicazione, la consapevolezza all’umiltà. Siamo tutti Jannik Sinner. Orgogliosi di te”.

I complimenti dei suoi colleghi-avversari

“Bravo Jannik. Meritato, congratulazioni a te a alla tua famiglia” ha postato un una storia su Instagram Novak Djokovic, sconfitto in semifinale proprio da Sinner . Complimenti a Sinner anche da Rod Laver: “Il tennis italiano è in buone mani – il messaggio pubblicato su X (Twitter) delll’ex campione australiano Rod Laver – “Jannik Sinner ha battuto i migliori per vincere il suo primo Major. Con il suo gioco a tutto tondo e la sua giovinezza, è destinato a vincerne molti altri”.

“Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di uno! Goditi il momento, amico mio” , il messaggio di Alcaraz su X. “Che partita, che lotta. Complimenti Jannik” ha scritto Iga Swiatek. Su Instagram arrivano i complimenti da Rafael Nadal che ha postato una foto dell’altoatesino con il trofeo degli Australian Open: “Grandissimo Jan, bravissimo – il messaggio di Nadal – Bellissimo torneo, il tuo primo torneo del Grand Slam! Un caro saluto a te, il tuo team, tua famiglia e tutta l’Italia che ha vinto oggi con te“.